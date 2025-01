Set consells per estalviar energia i evitar els 'devoradors' d’electricitat

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Estalviar electricitat no només beneficia al medi ambient, sinó també a la butxaca. Els electrodomèstics "blancs", com els refrigeradors, es troben entre els consumidors d’energia més grans a casa. L’electrònica d’entreteniment també consumeix molta energia, al voltant d’un terç de l’electricitat.

Set consells per estalviar electricitat a casa

1. Utilitzar regletes amb interruptor

El mode d’espera dels dispositius electrònics consumeix electricitat sense que ens n’adonem. Mentre que els dispositius nous poden consumir un màxim de 0,5 watts en mode d’espera, aquestes regles no s’apliquen a aparells més antics o connectats, com els altaveus intel·ligents. Fins i tot a l’oficina a casa, equips com impressores o encaminadors wi-fi consumeixen energia encara que no s’utilitzin activament. Val la pena connectar aquests dispositius a una regleta amb interruptor, que permet apagar-los per complet quan no es necessiten. Només amb els carregadors es poden estalviar fins a 10 euros a l’any.

2. Evitar protectors de pantalla

Els portàtils consumeixen menys electricitat que els ordinadors de taula. Per a tasques senzilles, com navegar per Internet, sovint és suficient amb una tauleta, que requereix encara menys energia. Es poden aconseguir estalvis addicionals activant el mode d’estalvi d’energia, que s’ha d’activar uns 15 minuts després de no utilitzar-se. Això es pot ajustar en la configuració del portàtil. Els protectors de pantalla no són una mesura d’estalvi d’energia. Amb animacions acolorides i en moviment, el consum d’electricitat fins i tot augmenta.

3. Tancar funcions en segon pla a l’smartphone

Els telèfons intel·ligents poden convertir-se en veritables devoradors d’electricitat si hi ha moltes aplicacions executant-se en segon pla o si les connexions Bluetooth estan actives. Es pot estalviar energia tancant les aplicacions no utilitzades, desactivant les connexions i posant l’smartphone en mode avió durant la nit.

4. Eliminar l’acumulació de gel

El refrigerador i el congelador es troben entre els consumidors d’energia més grans. Per estalviar energia, s’ha d’eliminar regularment l’acumulació de gel. La temperatura òptima del refrigerador és de 7 °C. Un grau més fred ja augmenta el consum d’electricitat en aproximadament un 6%. Per al congelador, la temperatura ideal és de -18 °C.

5. Utilitzar el programa Eco

El programa Eco de la rentadora estalvia energia i elimina la brutícia amb detergent o llevataques fins i tot a baixes temperatures. Un altre avantatge: rentar a baixes temperatures cuida la roba i prolonga la seua vida útil. Encara que el programa Eco dels electrodomèstics rares vegades s’utilitza perquè porta més temps, realment val la pena utilitzar-lo. Tanmateix, per eliminar els bacteris, la màquina ha de funcionar ocasionalment a 60 °C.

6. Eixugar la roba a l’aire lliure

El més eficient energèticament és eixugar la roba a l’aire lliure i prescindir de l’assecadora. Fins i tot amb temps fred, la roba es pot eixugar fora, sempre que la humitat de l’aire sigui baixa. Un centrifugat a alta velocitat estalvia temps addicional, ja que la roba és menys humida. Els qui encara així desitgin utilitzar l’assecadora, han de seleccionar el mode Eco per estalviar energia.

7. Utilitzar LED en lloc de bombetes incandescents

Amb la il·luminació és particularment fàcil estalviar a llarg termini. Les bombetes de baix consum redueixen els costos en una cinquena part, mentre que els llums LED els redueixen fins en un 90%.