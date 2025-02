Aramunt consolida la Fira de l'Oli Pirinenc

Aramunt, a Conca de Dalt, va consolidar ahir, en la segona edició, el projecte de la Fira de l’Oli Pirinenc per l’excel·lent resposta que va obtenir el certamen tant des del punt de vista dels expositors com dels visitants. Així ho va explicar l’alcalde de Conca de Dalt, Marc Sans, que va apuntar que la majoria de productors van quedar satisfets pel nombre de vendes d’oli així com pels actes paral·lels organitzats durant el certamen, que van posar de relleu aquest producte. “La Fira d’Aramunt és referència d’aquest producte elaborat al Pallars el tret diferencial del qual recau en l’alt nivell d’antioxidants, que fa que sigui més amarg i picant, amb més caràcter”, va dir. Durant la jornada d’ahir més de 2.000 persones van assistir a la fira, que va apostar per la qualitat i la sostenibilitat. Un total de 26 parades, de les quals set eren productors d’oli locals o de la comarca, van participar en aquesta segona edició, reforçant el valor de l’or líquid de muntanya com un producte excel·lent que s’ha de potenciar i donar a conèixer. A més d’oli, també es van posar a la venda productes de proximitat, artesania i maquinària feta servir en el cultiu i la recol·lecció d’olives. Segons l’alcalde, els productors van manifestar la voluntat de repetir en pròximes edicions del certamen perquè “és un bon aparador d’aquest producte d’excel·lent qualitat”.

Des de l’organització del certamen i l’Associació de Productors d’Oli del Pallars, que treballen en la recuperació i conservació de les varietats autòctones d’olives, van entregar als socis del molí d’Aramunt i a altres productors que porten les seues olives a premsar per elaborar oli, una olivera de varietat local negral com a reconeixement a la seua tasca diària.

L’organització va regalar 90 oliveres de la varietat local negral als socis del molí d’Aramunt

La jornada també va comptar amb un dinar popular amb més de 250 comensals, una degustació d’olis, la possibilitat de visitar el molí local o de participar en un taller de cuina a càrrec dels alumnes de l’Escola d’Hostaleria de Sort. El president de la Diputació, Joan Talarn, va visitar el certamen i va posar de relleu l’esforç dels productors del Pallars per recuperar l’oli de qualitat.

D’altra banda, l’acte també va servir per posar en relleu la història dels molins d’oli del Pirineu, com el de Sant Martí de Barcedana, datat fa més de 200 anys, o la iniciativa d’un grup d’agricultors de la comarca que ha permès recuperar plantacions.

“Com a resultat d’aquesta aposta, s’han catalogat fins a 28 varietats autòctones d’olives al Jussà, en municipis com Aramunt, Sant Martí de Canals, el Pont de Claverol o la Pobla de Segur”, va dir.

Precisament, dissabte, el president de l’Associació de Productors, Oriol Sullà, va explicar que s’han identificat des del 2015 entre 30 i 40 varietats.