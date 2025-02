GTA Lleida: roba un cotxe, l’encasta en cinc municipis i condueix 22 quilòmetres contra direcció

Un succés digne d'una pel·lícula d'acció va tenir lloc aquest divendres a diverses localitats del pla de Lleida. Els Mossos d'Esquadra es van veure obligats a creuar un camió a l'autovia A-2 per aturar un conductor kamikaze que havia sembrat el pànic durant un periple delictiu que va durar hores.

El protagonista dels fets, un veí d'Arbeca de 52 anys, va iniciar la seva particular road movie criminal robant un vehicle tot terreny a la seva localitat. Amb aquest cotxe, va començar una ruta d'encastaments contra immobles en diferents municipis, presumptament amb la intenció de robar.

Cronologia d'una nit de bogeria

Tot va començar quan els Mossos van rebre un avís, a les 00.20 hores, d'un intent de robatori en una empresa situada a l'N-II a Bellpuig. El lladre havia encastat el totterreny contra l'edifici, però va fugir sense aconseguir sostreure res.

Poc després, es va produir un segon encastament amb un vehicle idèntic, aquest cop contra una òptica a Mollerussa. Una patrulla va localitzar el sospitós a Ivars d'Urgell i li va donar l'alto, però el conductor, lluny d'aturar-se, va accelerar i va fugir.

La fugida va continuar per l'A-2, on el kamikaze va circular durant 22 quilòmetres en sentit contrari, posant en greu perill la resta d'usuaris de la via. Finalment, els Mossos van aconseguir interceptar-lo a l'altura de Cervera, creuant un camió a l'autovia per tallar-li el pas.

GTA Lleida: roba un cotxe, l’encasta en cinc municipis i condueix 22 quilòmetres contra direccióSEGRE

Múltiples delictes en una sola nit

La investigació posterior va revelar que el detingut estava relacionat amb tres encastaments més: a les oficines d'una cooperativa d'Ivars d'Urgell, un supermercat de Golmés i un rentador de Vila-sana. A més, es va comprovar que el totterreny era robat i que el conductor havia fugit sense pagar després de posar gasolina a Granyanella.

En total, se li imputen cinc robatoris amb força en grau de temptativa, estafa, conducció temerària i robatori i furt d'ús de vehicle. No era la primera vegada que l'individu tenia problemes amb la justícia: aquest mateix mes de gener ja havia estat detingut en sis ocasions per diversos delictes.

Ingrés psiquiàtric del detingut

Després de la rocambolesca detenció, el conductor kamikaze va ser traslladat a l'hospital Santa Maria de Lleida, on va ingressar a la unitat de Psiquiatria. Els fets ocorreguts fan pensar en un possible trastorn mental o episodi de descompensació psiquiàtrica.

Aquest succés posa de manifest la importància de la coordinació policial i la ràpida resposta dels cossos de seguretat per neutralitzar amenaces a la seguretat viària i ciutadana. Gràcies a la professionalitat dels Mossos d'Esquadra, es va poder detenir el delinqüent sense que es produïssin danys personals, malgrat el risc que va suposar la seva conducció temerària.

En resum, un home de 52 anys resident a Arbeca va protagonitzar un episodi delictiu que va incloure el robatori d'un totterreny, múltiples encastaments contra immobles, una fugida a gran velocitat per l'A-2 en sentit contrari, i va acabar amb una espectacular detenció per part dels Mossos gràcies a la col·locació d'un camió que li va barrar el pas.