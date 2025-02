Les Blaus, protagonistes a la Catedral de Lleida el dia del seu Sant

Un any més, desenes de nenes, joves i dones anomenades Blau o Maria del Blau es van tornar a reunir a la Catedral de Lleida per celebrar la seua festivitat. Un encontre que va ser retratat per amics i familiars de les protagonistes. Abans, el bisbe emèrit, Joan Piris, va presidir la missa. Segons les dades més recents de l’Idescat, hi ha actualment 390 dones que porten aquest nom a tot Catalunya, de les quals més del 60% (236) són originàries de la província de Lleida