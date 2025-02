Mor el protagonista de 'The Ropers', Brian Murphy

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Brian Murphy, actor i còmic conegut pel seu paper a les sitcom britàniques dels anys 70 The Ropers o Man About the House, va morir diumenge passat a casa seua al comtat de Kent (Anglaterra) als 92 anys, segons informava ahir la BBC. Sobreviuen a l’actor la seua dona, l’actriu Linda Regan, i edos fills. “Vaig tenir la sort de trobar en vida la meua ànima bessona. Brian, a qui estimaré sempre”, va afirmar Regan. Va ser a la televisió on Murphy va assolir gran popularitat. Primer amb Man About the House i després a The Ropers, que va protagonitzar amb Yootha Joyce al paper de la seua muller.