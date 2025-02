El primer ordinador quàntic d'Espanya està a Barcelona i compta amb tecnologia 100% europea

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) estrena el primer ordinador quàntic de l’Estat fet amb tecnologia 100% europea. És l’ordinador quàntic de Quantum Spain i incorpora dues tecnologies quàntiques complementàries (digital i analògica). Amb la instal·lació de l’ordinador ja completada, diverses autoritats polítiques l’han visitat aquest dijous. Durant l’acte, tant el president del BSC, Mateo Valero, com el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; i el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, n’han destacat el potencial. López ha anunciat que el govern espanyol treballa en una estratègia nacional de tecnologies quàntiques que presentarà pròximament.

El ministre ha assenyalat que la computació ha vingut per “canviar les regles del joc” i ha destacat la integració de l’ordinador nou al Marenostrum 5: “L’avantguarda d’allò nou s’alia amb l’experiència d’allò tradicional”. També ha fet valdre que sigui un projecte instal·lat per empreses espanyoles. Ha assenyalat que formalment el nou ordinador quàntic és el primer quàntic espanyol amb tecnologia “cent per cent europea”, finançat amb més de 8 milions d’euros i que es connectarà a la xarxa espanyola de supercomputació. Això, ha dit, permetrà impulsar “la sobirania tecnològica i promoure la ciència oberta”.

Segons ha afirmat, el projecte obre la porta a “nombrosos progressos” en camps tan diversos com poden ser la predicció de malalties, el trànsit aeri, les comunicacions ultrasegures o el desenvolupament de nous fàrmacs. “El nostre propòsit és democratitzar el coneixement”, ha dit. De fet, ha explicat que Espanya ha decidit que acadèmia i indústria tenen dret a innovar amb la tecnologia quàntica i, per això, ha anunciat que el govern espanyol ja treballa en una estratègia nacional de tecnologies quàntiques. En temps de “negacionisme” i “tecnomilionaris”, ha assegurat, l’executiu espanyol defensarà una tecnologia “humanista” i una ciència “democratitzada”.

Per la seva banda, la ministra Morant ha fet valdre el sistema públic de ciència i ha assegurat que davant de l’època de les retallades avui Espanya “genera oportunitats laborals” en aquest camp. Així, ha promès acompanyar des del sector públic als investigadors i professionals i que la ciència faci un “salt” en la innovació. Morant ha citat com a exemple d’un compromís “ferm” que en els últims 5 anys han aportat 170 milions d’euros al BSC, “més inversió en 5 anys que el total destinat els 15 anys anteriors”.

Al seu torn, el president Salvador Illa ha subratllat que al BSC s’hi fa “ciència puntera” i ha celebrat que es tracti de tecnologia “governada amb criteris públics” per “afavorir el bé comú”. “No està al servei d’un negoci o una empresa”, ha dit, tot indicant que el millor és que la tecnologia “disruptiva” estigui al servei del bé comú.

El president del BSC, Mateo Valero, ha destacat que és “un gran dia” per la ciència catalana, espanyola i europea i ha assegurat que la supercomputació i les dades estan canviant la forma en què es fa investigació. D’altra banda, ha destacat que el computador quàntic “és el camí correcte” i ha celebrat que s’hagi utilitzat tecnologia europea. “Anem tard, però junts podem”, ha dit tot fent una crida a Europa perquè s’ho cregui i “actuï com a Europa”.

Nou ordinador quàntic

El nou ordinador quàntic del BSC està integrat dins del MareNostrum 5, aprofitant tota la infraestructura de supercomputació híbrida, que combina computació tradicional i quàntica. A més, forma part de la xarxa europea de grans ordinadors EuroHPC, que inclou tant computació clàssica com quàntica, i està construït 100% amb tecnologia europea, amb una forta implicació del teixit empresarial espanyol.

Els dos ordinadors seran accessibles a qualsevol usuari espanyol a través de la Red Española de Supercomputación (RES), facilitant l’accés a la computació quàntica per a investigadors i empreses del país. Finançat per Espanya i la Unió Europea, representa un pas important cap a l’autonomia estratègica europea.

El sistema incorpora dues tecnologies quàntiques complementàries (digital i analògica), ampliant les capacitats de computació quàntica a l’ecosistema europeu. La tecnologia digital està finançada pel projecte QuantumSpain, mentre que la tecnologia analògica compta amb el suport de la Comissió Europea i el Govern d’Espanya, en el marc d’EuroHPC.