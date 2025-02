Així seran els nous controls d’alcohol a la carretera: adeu a bufar

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tecnologia de detecció d’alcohol en conductors fa un salt qualitatiu amb l’arribada dels nous alcoholímetres d’aproximació, que prometen transformar la manera en què es realitzen els controls a les carreteres espanyoles. Aquest innovador sistema permet detectar la presència d’alcohol sense necessitat que el conductor bufi al dispositiu tradicional.

Com funcionen els nous alcoholímetres?

El funcionament d’aquests dispositius es basa en un sistema de detecció per proximitat. Els agents únicament necessiten atansar l’aparell a la zona bucal del conductor per obtenir una lectura aproximada dels nivells d’alcohol. Aquesta tecnologia resulta especialment beneficiosa per a persones amb problemes respiratoris o patologies que dificultin l’ús d’alcoholímetres convencionals.

Avantatges i limitacions del nou sistema

Entre els principals avantatges destaca la rapidesa en la detecció, que permet agilitzar els controls i reduir les retencions a la carretera. A més, minimitza el contacte físic amb el dispositiu, la qual cosa suposa una millora en termes d’higiene i prevenció sanitària.

Tanmateix, aquests alcoholímetres presenten una limitació important: els seus resultats són orientatius i no tenen validesa legal per si sols. En cas de detectar positiu, serà necessari realitzar una segona prova amb els mètodes tradicionals homologats.

Protocol d’actuació davant de resultats positius

Quan el dispositiu d’aproximació detecta la presència d’alcohol per sobre dels límits permesos, s’activa un protocol específic:

- Realització d’una prova amb alcoholímetre tradicional homologat

- En cas necessari, segon mesurament transcorreguts 10 minuts

- Com a últim recurs, anàlisi de sang en centre mèdic autoritzat

Impacte en la seguretat viària

A Espanya, on més de 25.000 conductors van ser denunciats per alcoholèmia el 2022, aquesta nova tecnologia podria contribuir a augmentar l’eficàcia dels controls. Els experts estimen que permetrà realitzar fins un 40% més de proves en el mateix temps.