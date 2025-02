Carregar el mòbil en llocs públics: aquests són els riscos

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Actualment és habitual trobar estacions de càrrega USB públiques en llocs com aeroports, hotels i cafeteries. Aquestes ofereixen una solució convenient per carregar la bateria del mòbil quan s’està fora de casa o de viatge. Tanmateix, connectar el telèfon a aquests ports USB podria suposar un greu risc per a la seguretat de les dades personals.

Segons adverteixen diversos experts en ciberseguretat, una nova forma d’atac coneguda com "juice jacking" està guanyant terreny a les estacions de càrrega públiques. Els ciberdelinqüents manipulen aquests ports USB per accedir als dispositius que s’hi connecten, podent robar fotos, missatges, instal·lar codi maliciós i fins i tot prendre el control remot de l’aparell.

Com funciona el ' juice jacking '?

Quan s’endolla un mòbil a un port USB compromès, pot aparèixer una advertència sobre una transferència de dades no autoritzada. En aquell moment, és fonamental desconnectar immediatament el cable, segons aconsella Daniel Christensen, especialista en hacking de Telenor.

Christensen recomana adquirir un protector USB, un adaptador que es col·loca entre el cable i el dispositiu bloquejant el tràfic de dades. També suggereix comprar cables de marques de confiança, especialment si es treballa amb informació sensible.

Consells per carregar el mòbil de forma segura

A més dels protectors USB, existeixen altres mesures que els usuaris poden prendre per evitar ser víctimes del 'juice jacking' en carregar els seus telèfons en llocs públics:

Utilitzar sempre el mateix adaptador i cable USB .

adaptador i cable . Optar per endolls de paret en lloc de ports USB .

. Portar una bateria externa o powerbank com a alternativa segura.

com a alternativa segura. Si no es disposa d’adaptador propi, és menys arriscat carregar el powerbank que connectar directament el mòbil.

El ' juice jacking ' en el context de la ciberseguretat mòbil

El 'juice jacking' és només una de les múltiples amenaces a la seguretat que enfronten els usuaris de smartphones. A mesura que aquests dispositius han anat guanyant funcions i emmagatzemant cada vegada més dades personals, s’han convertit en un sucós objectiu per als hackers.

A Espanya, l’ús de mòbils intel·ligents ha crescut exponencialment en l’última dècada. Segons dades de l’INE, el 2022 el 93,9% de les famílies tenia almenys un smartphone. Aquest alt grau de penetració, unit a la progressiva digitalització d’activitats quotidianes, fa que la conscienciació sobre els riscos de ciberseguretat mòbil sigui més necessària que mai.