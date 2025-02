La Diputació destaca la projecció de Lleida amb firmes com Grup Pons

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident del patronado de Promoció Econnómica, Jordi Verdú, va visitar ahir les instal·lacions i les vinyes del Grup Pons, al municipi de l’Albagés. Talarn va recórrer les plantacions d’olivera, el molí tradicional, el nou, el Jardí Varietal i el celler.

A més, va posar de relleu la projecció de les comarques de Lleida a l’exterior “gràcies a empreses com Pons, que fan producte local, oli de qualitat, una aposta per vincular la marca als valors del territori”. Edu ard Pons, CEO del Grup Pons; Albert Escudero, director d’operacions, i Laura Cervelló, la directora de Responsabilitat Social Corporativa, van rebre Talarn i Verdú.