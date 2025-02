Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar d’alumnes de segon i tercer de Primària de l’Escola Vedruna de Mollerussa van visitar ahir l’ajuntament, on els va rebre l’alcalde de la localitat, Marc Solsona, que els va mostrar diversos espais del consistori, com per exemple el saló de plens, on es treballa i es prenen les decisions per al bon funcionament de la ciutat.