Quin efecte té en els ronyons prendre cafè tots els dies, segons un estudi?

El consum diari de cafè forma part dels hàbits matutins de milions d’espanyols. Més enllà de la seua capacitat per augmentar la concentració i combatre el son, un recent estudi de la prestigiosa Johns Hopkins Medicine ha revelat que aquesta popular beguda també pot tenir efectes beneficiosos en la salut dels ronyons.

La investigació, publicada el maig de 2022, assenyala que beure una tassa de cafè al dia redueix en un 15% la propensió a patir lesió renal aguda. Aquest percentatge s’eleva fins el 22-23% en aquelles persones que consumeixen entre dos i tres tasses diàries.

Cafè: aliat per a la prevenció de malalties cròniques

El Dr. Chirag Parikh, director de l’estudi, destaca que aquestes troballes se sumen als ja coneguts beneficis del cafè en la prevenció de patologies com la diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i hepàtiques. Encara que es requereixen més investigacions per confirmar la relació entre el cafè i la salut renal, Parikh suggereix que la cafeïna millora la perfusió i oxigenació dels ronyons.

Context: consum moderat i efectes positius

Si bé el cafè pot ser beneficiós, és fonamental consumir-lo amb moderació. La FDA als Estats Units recomana no superar els 400 mil·ligrams diaris de cafeïna (equivalent a 2-3 tasses de 355 ml), ja que quantitats excessives podrien portar efectes negatius.

A Espanya, el consum mitjana se situa entorn de les 3,8 tasses per persona i dia, segons dades de la Federació Espanyola del Cafè. Aquesta xifra ens posiciona com el novè país amb més consum a nivell europeu, per darrere de nacions com Finlàndia, Àustria o Alemanya.