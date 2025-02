La Boscana entra al Top 15 dels millors restaurants de Catalunya segons la Guia Macarfi 2025

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El restaurant La Boscana ha estat inclòs en el prestigiós Top 15 dels millors restaurants de Catalunya segons la Guia Macarfi 2025. Aquest reconeixement se suma a altres èxits recents del restaurant, com l'obtenció d'una estrella verda Michelin i el Premi Nacional d'Hostaleria a la Innovació el 2024, consolidant així la seva posició com un referent en la gastronomia d'excel·lència a Catalunya.

La gala de presentació de la Guia Macarfi 2025, que celebrava el seu 10è aniversari, es va dur a terme a La Paloma, a Ciutat Vella (Barcelona), en un esdeveniment que va reunir més de 150 xefs de prestigi i diverses personalitats del món gastronòmic i la societat civil. Durant la cerimònia, conduïda per l'actor i humorista Carlos Latre, es van anunciar els 15 millors restaurants de Catalunya, així com els 10 o 15 millors de cadascuna de les altres 7 comunitats autònomes incloses en la guia (País Basc, Madrid, País Valencià, Astúries, La Rioja, Cantàbria i Andalusia), a més dels 3 restaurants que entren en la categoria "Top of the Tops" i les 15 millors obertures de l'últim any a l'Estat.

Imatge de la gala d'entrega de premis, a Barcelona.

En aquesta edició, la Guia Macarfi ha ampliat la seva cobertura geogràfica i presenta ressenyes de 360 restaurants, seleccionats a partir de les votacions d'ambaixadors de la guia, xefs i periodistes especialitzats. La selecció destaca no només la qualitat de la cuina, sinó també l'excel·lència en el servei, l'ambient i la proposta gastronòmica de cada establiment.

La Boscana: creativitat, producte de proximitat i experiència culinària d'alt nivell

L'entrada de La Boscana al Top 15 de la Guia Macarfi posa en valor la seva aposta per la creativitat, el producte de proximitat i l'experiència culinària d'alt nivell. L'equip del restaurant ha rebut amb gran entusiasme aquest reconeixement: "Formar part del Top 15 de Catalunya a la Guia Macarfi és un honor i un impuls per continuar oferint una experiència gastronòmica única, basada en el respecte pel producte, la innovació i l'amor per la cuina".

Guia Macarfi: una referència en la gastronomia espanyola

La Guia Macarfi s'ha consolidat com una de les principals referències en la gastronomia espanyola. Amb una trajectòria de 10 anys, la guia ha anat ampliant la seva cobertura geogràfica i el nombre de restaurants ressenyats, sempre amb l'objectiu de destacar l'excel·lència culinària en diferents regions del país.

La selecció dels millors restaurants es basa en les votacions d'un equip d'experts format per ambaixadors de la guia, xefs reconeguts i periodistes especialitzats en gastronomia. Aquests professionals valoren aspectes com la qualitat de la cuina, el servei, l'ambient i la proposta gastronòmica de cada establiment per elaborar els rànquings anuals.