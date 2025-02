Castell del Remei: vins amb sabor a història

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A la comarca de la Noguera, en un indret de condicions climàtiques idònies per al cultiu de la vinya, es troba la finca del Castell del Remei. Aquí, en aquest paratge natural envoltat de vinyes a la plana i a la muntanya, es pot tocar, sentir i olorar la història i una tradició vinícola centenària que són tot un emblema per a les nostres terres.

El celler més antic de Catalunya

Presidit per l'edificació en forma de castell que va materialitzar la família Girona, el celler del Castell del Remei és considerat el més antic de Catalunya en l'elaboració i etiquetatge de vins de criança. Una vintena de persones hi treballen, liderades pel vitivinicultor i reconegut enòleg Tomàs Cusiné, per aconseguir l'excel·lència en cada fase del procés i situar els seus vins entre els millors del país.

Varietats de raïm i cupatges premiats

Les vinyes de la finca, tant a la plana com a la muntanya, acullen una àmplia selecció de varietats de raïm com el sauvignon blanc, la garnatxa blanca, el macabeu, el chardonnay, la syrah, el merlot o el cabernet sauvignon, entre d'altres. Amb elles s'elaboren vins singulars i de prestigi que han estat reconeguts en certàmens nacionals i internacionals.

Entre els més destacats trobem el Gotim Blanc, un fresc cupatge de sauvignon blanc i garnatxa blanca guardonat amb la medalla de plata en la categoria de Vins Blancs Joves en l'últim concurs de la DO Costers del Segre. També l'Oda Blanc, elaborat amb macabeu i chardonnay i amb una criança en fusta que li aporta potència i cos, va ser premiat amb el bronze en la mateixa competició.

Pel que fa als negres, sobresurten la Garnatxa, un monovarietal fragant, fresc i estructurat treballat amb maceració pel·licular i fermentació en roure, i el 1780, el gran vi de la casa elaborat amb cabernet sauvignon, ull de llebre i garnatxa i criat en fusta, aconseguint un producte clàssic i de llarga persistència en boca.

Més que un celler: enoturisme d'excel·lència

Però el Castell del Remei és molt més que un celler. La històrica finca, que va acollir una antiga colònia agrícola a finals del segle XIX, s'ha consolidat com una destinació enoturística de referència. Visites guiades al celler centenari i al santuari de la Mare de Déu del Remei, tastos de vins, exposicions d'art, múltiples esdeveniments... Tot això combinat amb la possibilitat de gaudir de l'entorn natural, de la cuina de proximitat del restaurant i dels productes i degustacions de l'enoteca.

Mirant cap al futur: recuperació i innovació

De cara al futur, el celler té com a objectius seguir treballant en la recuperació de varietats autòctones, aconseguir implementar el reg a les finques de secà i consolidar-se com un centre enoturístic capdavanter a través de la millora constant de l'entorn, els serveis i l'oferta d'activitats. Una aposta per la tradició, la innovació i l'excel·lència que confirma el Castell del Remei com un referent vitivinícola a Catalunya i arreu del món, on la història es pot assaborir en cada glop de vi.