Alerten de la presència de gluten no inclòs en l’etiquetatge d’unes xocolatines

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), adscrita al Ministeri de Consum, ha emès una alerta sobre la presència de traces de gluten no incloses en l’etiquetatge de les xocolatines 'Polvera Love', fabricades per la marca Migueláñez. L’organisme va ser informat d’aquesta incidència a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), després d’una notificació traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat de Madrid.

Les xocolatines afectades, etiquetades erròniament amb la menció "sense gluten", corresponen als lots 2352 amb data de consum preferent 30/06/2025; 2502 i 2503 amb data 30/06/2026; i 2506 amb data 25/10/2026. Segons les dades facilitades a l’AESAN, aquests productes s’han distribuït en totes les comunitats autònomes del país.

Recomanació de l’ AESAN

Com a mesura preventiva, l’Agència aconsella les persones amb intolerància al gluten o celiaquia que s’abstinguin de consumir les xocolatines dels lots assenyalats. No obstant, subratlla que la seua ingesta no suposa cap risc per a la resta de la població.

Importància de l’etiquetatge precís

Aquest incident posa de manifest la crucial rellevància d’un etiquetatge correcte i detallat als productes alimentaris, especialment per salvaguardar la salut de col·lectius amb necessitats nutricionals específiques, com les persones amb trastorns relacionats amb el gluten. Les empreses del sector han d’extremar la vigilància per evitar errors que puguin generar confusió o potencials riscos entre els consumidors.