Quants ous es poden menjar al dia i amb quins altres aliments no s’han de barrejar?

Durant anys, s’ha considerat que els ous s’havien de consumir amb moderació a causa del seu contingut en colesterol. Tanmateix, estudis recents han demostrat que aquesta creença és errònia i que, de fet, un consum elevat d’ous no augmenta els nivells de colesterol en sang ni el risc de malalties cardíaques.

Segons la Comissió Internacional de l’Ou, el rovell de l’ou genera una gran quantitat de greixos saludables que ajuda a reduir el colesterol "dolent" i afavoreix l’augment del colesterol "bo". A més, el colesterol dietètic present als ous té un impacte molt menor a la sang del que es pensava.

Una investigació duta a terme per la Universidad de Castilla ha revelat que menjar ous de forma freqüent ajuda a eliminar el colesterol "dolent" dels vasos sanguinis i protegeix de les malalties cardíaques. Això es deu que augmenta els nivells d’una proteïna anomenada Apolipoporteína A1.

Beneficis d’incloure ous en la dieta

Els experts recomanen consumir un ou al dia com a part d’una dieta equilibrada i variada. Aquest aliment és una excel·lent font de proteïnes, vitamines (com la B12 i la D) i minerals essencials com el ferro, fòsfor i zinc. A més, els ous contenen antioxidants beneficiosos per a la vista.

El consum d’ous també aporta grans beneficis per al cervell, el cor i el sistema nerviós. I contràriament al que es creia, es poden consumir de diverses formes: ferrats, bullits, escaldats... Totes són recomanables i ajuden a reduir l’índex de massa corporal (IMC).

Un altre aspecte destacable és que els ous milloren la salut metabòlica i generen una sensació de sacietat, la qual cosa ajuda a evitar el pica-pica entre hores i a mantenir uns bons nivells d’energia.

L’ou com a aliat per perdre pes

Gràcies al seu baix contingut calòric, l’ou és un aliment perfecte per perdre pes, ja que accelera el metabolisme. Alguns estudis indiquen que menjar ou pot augmentar el metabolisme fins en un 30%.

La dieta de l’ou promet ajudar a perdre fins 11 quilos en només dos setmanes, combinant ous amb aliments baixos en carbohidrats. Tanmateix, és fonamental comptar amb una bona supervisió mèdica en començar qualsevol dieta per perdre pes i evitar reptes virals sense fonament.

Com incloure l’ou en la dieta i què evitar

Per aprofitar al màxim els beneficis de l’ou, es recomana:

Menjar-lo en totes les seues formes: ferrat, bullit , escaldat...

, escaldat... Acompanyar-lo de proteïnes com a pollastre, gall dindi o porc

Combinar-lo amb peix

Incloure'l juntament amb verdures com a ruca o espinacs

Prendre'l amb fruites com a aranja o llimó

Tanmateix, els experts aconsellen evitar la ingesta excessiva de certs aliments juntament amb l’ou:

Lactis com formatge o iogurt en grans quantitats

Cereals en excés

Sucre en abundància

Cansalada i salsitxes

En resum, els ous són un aliment altament nutritiu i beneficiós per a la salut, desmentint els mites que els han envoltat durant anys. El seu consum diari, combinat amb una dieta equilibrada i la moderació a certs aliments, pot aportar grans beneficis per a l’organisme i ajudar en el control del pes. Sempre és recomanable consultar amb un professional de la salut abans de realitzar canvis significatius en l’alimentació.