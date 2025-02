Revelen el secret per a un son reparador després dels 60 anys

Segons un recent estudi realitzat per especialistes en medicina del son d’Espanya, s’ha revelat la quantitat ideal d’hores que han d’adormir les persones majors de 60 anys per mantenir una bona salut física i mental. Els resultats revelen que entre 7 i 8 hores diàries de son són les recomanades per a aquest grup d'edat.

A mesura que envellim, els nostres patrons de son canvien. Tendim a adormir-nos i despertar-nos més aviat, i els cicles de son profund es tornen més curts. Però això no significa que necessitem menys hores de descans.

L’estudi, que va seguir durant 2 anys un grup de 1.500 adults majors de 60 anys residents en diferents regions d’Espanya, va trobar que aquells que dormien regularment entre 7 i 8 hores reportaven millor estat d’ànim, més energia durant el dia i millor funcionament cognitiu en comparació amb els qui dormien menys de 6 hores o més de 9.

La importància del son en la tercera edat

El son juga un paper crucial en la salut a qualsevol edat, però es torna especialment rellevant en la vellesa. A més de permetre la recuperació física, el son profund està lligat a processos de consolidació de la memòria i regulació emocional.

Un bon descans nocturn enforteix el sistema immunològic, millora la circulació i redueix el risc de desenvolupar malalties cròniques com a diabetis, hipertensió i demència.

Entre els participants de l’estudi que presentaven trastorns del son, com a insomni o apnea, es va observar una incidència significativament major de problemes de salut. Això subratlla la importància d’abordar i tractar oportunament qualsevol dificultat per conciliar o mantenir el son.

Claus per millorar la qualitat del son

Els experts brinden algunes recomanacions perquè els adults grans puguin disfrutar d’un son reparador:

Mantenir horaris regulars per anar-se'n a dormir i aixecar-se, fins i tot els caps de setmana.

Crear un ambient de descans apropiat, amb un matalàs còmode, temperatura agradable i mínimes distraccions.

Evitar àpats copiosos, alcohol i cafeïna diverses hores abans de dormir.

Realitzar activitat física diària conforme a les capacitats individuals.

Limitar les migdiades diürnes a menys de 30 minuts.

Si les dificultats per dormir persisteixen o s’acompanyen d’altres símptomes, és fonamental consultar amb un metge per descartar possibles trastorns i rebre el tractament adequat.