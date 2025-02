Animac tanca amb 30.000 espectadors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 29 edició de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac va abaixar ahir el teló a la Llotja de Lleida igualant el número rècord de 30.000 espectadors de l’any passat i consolidant aquesta cita també com un referent per als futurs professionals del gènere. Així ho va destacar ahir la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, a l’hora del balanç destacant que “hem aconseguit arribar a un sostre d’ocupació pròxim al 90%” una xifra que, juntament amb l’acollida per part dels espectadors, “reflecteix la confiança que el públic diposita en la Mostra”.

En total, durant aquesta setmana (des de dilluns amb les sessions escolars i dijous per al públic en general) es va poder gaudir de la projecció de 226 films: 7 llargmetratges, 5 migmetratges i 214 curts; amb 5 estrenes mundials, 67 estrenes a Espanya, 50 a Catalunya i 3 d’internacionals. Val a recordar que des d’avui dilluns i fins el 9 de març, Animac continua oberta a través de la plataforma audiovisual Filmin.

Per la seua part, la directora, Carolina López, va posar de manifest l’excepcionalitat d’aquesta edició tant pel contingut com per la qualitat de les propostes. Va ressaltar que “tota la part professional ha crescut”, amb referència a l’increment notable dels projectes presentats a la secció Incubator, que ha consolidat la cita de Lleida com a espai clau per a futurs talents de l’animació.

És clar que el protagonista absolut de la jornada va ser Javier Mariscal, que va rebre durant la gala de clausura el Premi Trajectòria de Animac en reconeixement a la seua influència en el món de l’animació i el disseny gràfic. Mariscal, creador de l’icònic gosset Cobi, la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 i codirector de les pel·lícules d’animació Chico & Rita i Van disparar al pianista –la cinta que es va projectar al final de la gala–, va ser homenatjat per la seua trajectòria multidisciplinària i la capacitat de fusionar art, disseny i animació en un estil únic.

El guardonat va agrair el premi i va destacar que Animac “cada vegada està més animat i és el que passa també amb el món dels dibuixos animats, que cada vegada és més fort. La relació que s’estableix entre l’espectador i la pantalla en l’animació és emocionant, acabes oblidant que és un dibuix. És màgia”.

Així mateix, Mariscal va elogiar Lleida recordant que anys enrere va exposar a la ciutat: “No només al Pompidou i a Nova York, sinó també a Lleida”, paraules que van arrancar l’aplaudiment del públic.

Durant la vetllada també es van atorgar els premis del públic en tres categories. Així, el film Cuando llegue la inundación (Espanya, 2024), d’Antonio Lomas Domingo, una producció del màster d’Animació de la Universitat Politècnica de València, es va emportar el Premi Futur Talent; el curtmetratge Beurk! (França, 2024) de Loïc Espuche, nominat en l’actual edició dels Oscars, va guanyar el Premi Petit Animac; mentre que un altre de curt, Beautiful Men (Bèlgica, França, Països Baixos, 2023), de Nicolas Keppens i també nominat als Oscars de Hollywood, va ser elegit pel públic com el millor film d’aquesta categoria.