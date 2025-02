Declaren nul l'acomiadament d'un treballador que va publicar les taules salarials a les xarxes socials

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Balears ha declarat nul l'acomiadament d'un treballador que va publicar a les xarxes socials les taules salarials de l'empresa on treballava. La sentència, amb data del 16 de desembre de 2024, revoca així la decisió anterior que havia declarat procedent l'acomiadament.

El treballador, que ha estat indemnitzat amb 15.000 euros, havia publicat un document que incloïa diverses taules amb els imports corresponents al salari base dels tripulants de cabina junior i senior, segons el tipus de contracte (100% o 50%), així com l'import corresponent al bloc d'hores programades i a diverses tasques assignades.

En el seu recurs, el treballador va assenyalar que la publicació de les taules salarials no constituïa un document estratègic per a l'empresa. El TSJ ha donat la raó a aquest argument, afirmant que la informació publicada no infringeix la Llei de Secrets Empresarials del 20 de febrer de 2019, ja que no es tracta d'un secret estratègic de l'empresa, el document no contenia cap advertència prèvia relacionada amb la confidencialitat i no es van publicar nòmines individualitzades amb dades personals que transgredeixin la legislació de protecció de dades, sinó informació genèrica.

A més, el TSJ ha considerat que les taules salarials poden ser d'interès públic, ja que permeten als interessats conèixer les condicions de les contractacions laborals, presents o futures. Cal destacar també que el demandant tenia una participació activa com a candidat del sindicat, la qual cosa li atorgava un interès legítim per disposar d'aquesta informació.