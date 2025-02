L’increïble espectacle que es podrà veure al cel de Lleida a finals de febrer: així s’alinearan els planetes

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A finals de febrer, els amants de l’astronomia a Lleida i a tot el món podran ser testimonis d’un fenomen celestial extraordinari. Els vuit planetes del nostre sistema solar s’alinearan al cel nocturn, oferint un espectacle visual sense igual que no es repetirà fins d’aquí a 472 anys, segons càlculs de la NASA.

Una alineació planetària excepcionalment rara

Encara que es coneix comunament com a "alineació planetària", aquest terme no implica que els planetes formin una línia recta perfecta. En realitat, es refereix a la possibilitat d’observar els vuit astres al firmament de forma simultània durant diversos dies.

Divendres a la nit 28 de febrer serà el moment òptim per contemplar aquesta meravella còsmica en tota la seua esplendor. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú s’uniran a la Terra en una configuració celestial única, visible des de qualsevol punt del planeta amb cel clar i allunyat de la contaminació lluminosa.

Com observar l’alineació planetària

Per apreciar la totalitat dels planetes alineats, serà necessari utilitzar prismàtics d’alta potència o un telescopi. Tanmateix, fins i tot a simple vista serà possible distingir els astres més grans i brillants, com Júpiter i Saturn.

Els experts recomanen observar amb atenció aquests punts lluminosos al cel, ja que a diferència de les estrelles, la llum emesa pels planetes és fixa i no titil·la. Aquesta característica permetrà identificar-los amb més facilitat.

Un esdeveniment còsmic irrepetible

L’excepcional raresa d’aquesta alineació planetària queda patent en considerar que, segons els càlculs de la NASA, un fenomen similar no tornarà a produir-se fins l’any 2492. Això converteix la nit del 28 de febrer i els dies posteriors en una oportunitat única per meravellar-se davant la immensitat i harmonia del nostre sistema solar.