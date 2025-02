Dijous Gras: què es menja a Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Dijous Gras, també conegut com a Dijous Llarder, és una festivitat molt arrelada a Lleida i a tot Catalunya i que marca l'inici del Carnaval, que conclou el Dimecres de Cendra. El Dijous Gras, que enguany cau el 27 de febrer, es caracteritza principalment per la seva tradició gastronòmica, amb plats típics com la botifarra d'ou, la truita i la coca de llardons.

La botifarra d'ou, un embotit elaborat amb carn de porc i ous, simbolitza l'abundància i l'alegria pròpies del Carnaval. Tampoc pot faltar la coca de llardons, una delícia amb una textura cruixent i un sabor dolç-salat que fa les delícies de petits i grans. I a Lleida, es pot degustar la popular tupinada.

Quan se celebra el Dijous Gras?

La data del Dijous Gras varia cada any, ja que està estretament lligada al Carnaval i al calendari lunar. Per calcular-la, cal comptar set setmanes després de la primera lluna plena un cop passat el solstici d'hivern i sumar-hi la Setmana Santa, tenint en compte que Carnestoltes se celebra quaranta dies abans de Dijous Sant. Així doncs, el Dijous Gras de 2025 és el 27 de febrer, donant el tret de sortida a una setmana de celebracions que s'allargarà fins al Dimecres de Cendra, el 5 de març.

El significat del Dijous Gras

L'objectiu principal del Dijous Llarder és poder consumir aquells aliments que queden restringits durant el temps de Quaresma. Tradicionalment, ha estat una celebració centrada en l'àmbit familiar, però actualment hi ha poblacions que organitzen sopars populars per escalfar motors de cara a la setmana de Carnaval.

Els plats típics del Dijous Gras

La tradició del Dijous Gras és consumir aliments que després estaran prohibits per la Quaresma, destacant els àpats amb gran quantitat de greix animal, com els llardons o la botifarra d'ou. Aquesta última és la més típica i es tracta d'un embotit fet d'espatlla, cansalada, cap de porc, ous, sal i pebre negre, que li confereixen un color groguenc. S'elabora de manera similar a la botifarra blanca i és molt comú integrar-la en una truita. També es habitual consumir coca de llardons, elaborada amb ous, sucre, farina, llardons i pinyons. Aquesta ha esdevingut una de les tradicions gastronòmiques més conegudes de Catalunya, repetint-se com a plat estrella per Sant Joan i Sant Pere i acompanyant-se de vi dolç, moscatell, malvasia o cava.

A Lleida és típica de Dijous Gras la Tupinada, elaborada amb carn de porc confitada (llonganissa, costella i llom), per tal d'agafar forces per resistir la gresca i la disbauxa dels dies de Carnaval. La "tupina" o "confitat" és una de les menges més arrelades en la tradició culinària pagesa lleidatana, molt lligada a la conservació de la carn de la matança del porc, que històricament es consumia durant els temps de sega i collita de l'estiu, com a tall de les cassoles de tros. Enguany, després de la Tupinada popular, al pati de les Comèdies de Lleida, es farà un “Vespreig” especial amb l'actuació d'un DJ.