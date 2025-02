Quin és l’efecte del vinagre de poma als ronyons

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El vinagre de poma, un producte estavella al món del benestar i l’alimentació saludable, s’ha convertit en un tema d’interès a causa de les diverses propietats que se li atribueixen, com la regulació del sucre en sang, la millora del metabolisme i la protecció contra certes malalties. Tanmateix, l’evidència científica respecte als seus beneficis continua sent limitada i, en alguns casos, contradictòria.

Según Medline Plus, el lloc de la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, el vinagre de poma s’obté mitjançant la fermentació del suc de pomes triturades, la qual cosa dona lloc a la formació d’àcid acètic i alguns nutrients com les vitamines B i C. Encara que el seu ús a la cuina és comú, també s’ha utilitzat tradicionalment amb finalitats medicinals, malgrat la falta de suport científic sòlid en la majoria dels casos.

D’altra banda, especialistes de maig Clinic adverteixen que moltes de les afirmacions sobre els beneficis del vinagre de poma per a la salut manquen de proves contundents i que, en quantitats excessives, el seu consum pot generar efectes adversos.

Com afecta el vinagre de poma als ronyons

El vinagre de poma pot influir en la salut renal, principalment a causa de la seua capacitat per reduir els nivells de potassi en l’organisme. Medline Plus assenyala que el seu consum prolongat en grans quantitats pot provocar hipopotassèmia, una condició caracteritzada per baixos nivells de potassi a la sang. Aquest mineral és essencial per al correcte funcionament dels ronyons, ja que ajuda a regular la pressió arterial i la filtració de rebutjos.

Les persones amb malaltia renal crònica han de ser especialment cauteloses amb el consum de vinagre de poma, ja que el seu organisme té una capacitat reduïda per eliminar àcids del cos. Això podria generar una sobrecàrrega als ronyons i contribuir a un deteriorament més gran de la seua funció. A més, el vinagre de poma podria interactuar amb certs medicaments diürètics o "pastilles d’aigua", intensificant la pèrdua de potassi i augmentant el risc de desequilibris electrolítics.

Efecte del vinagre de poma al fetge

El fetge és un altre òrgan que podria veure’s afectat pel consum freqüent de vinagre de poma. Alguns estudis en animals suggereixen que l’àcid acètic present en el vinagre pot ajudar a reduir l’acumulació de greix al fetge, la qual cosa en teoria beneficiaria persones amb fetge gras no alcohòlic. No obstant, fins el moment, no hi ha prou evidència en humans que confirmi aquests efectes.

Maig Clinic adverteix que el consum excessiu de vinagre de poma pot generar una sobrecàrrega en el metabolisme hepàtic a causa de la seua acidesa. En persones amb afeccions hepàtiques preexistents, com a hepatitis o cirrosi, aquest producte podria no ser recomanable sense la supervisió d’un professional de la salut. A més, el seu impacte en l’equilibri àcid-base del cos podria generar acidosi metabòlica en casos extrems, afectant tant el fetge com altres òrgans.

És el vinagre de poma|illa un aliat per perdre pes?

Un dels usos més populars del vinagre de poma és com a complement per a la pèrdua de pes. Algunes investigacions han trobat que l’àcid acètic pot influir en el metabolisme, augmentant la sensació de sacietat i reduint la ingesta calòrica. Medline Plus esmenta que el vinagre de poma podria ajudar a disminuir els nivells de sucre en sang després d’un menjar, la qual cosa teòricament podria contribuir a un millor control del pes.

Tanmateix, des de maig Clinic emfatitzen que no hi ha proves sòlides que el vinagre de poma tingui un impacte significatiu en la pèrdua de pes a llarg termini. Un estudi en humans va mostrar que el seu consum diari va ajudar a reduir el greix abdominal en un període de 12 setmanes, però la pèrdua de pes va ser modesta. A més, prendre vinagre de poma sense diluir pot generar problemes digestius, irritació al coll i debilitament de l’esmalt dental.

Persones que han d’evitar o limitar el consum de vinagre de poma

Malgrat que el vinagre de poma és segur per a la majoria de les persones quan es consumi en quantitats moderades, hi ha certs grups que han d’evitar-ho o consumir-lo amb precaució: