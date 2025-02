El truc per aconseguir unes patates fregides cruixents que s’utilitza als millors restaurants

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Les patates fregides són un dels acompanyaments més populars a Espanya i a moltes altres parts del món. Ja sigui amb una sucosa hamburguesa, un filet a la planxa o uns ous ferrats, aquestes delicioses rodanxes de patata fregida són capaces de portar qualsevol plat a un nou nivell de sabor i textura. No obstant, aconseguir la combinació perfecta de cruixent per fora i suau per dins pot ser tot un desafiament per a molts cuiners.

L’enemic ocult de les patates fregides: el midó

El principal obstacle per aconseguir unes patates fregides amb la textura ideal és el midó. Aquest component natural de les patates tendeix a formar una capa a la superfície que impedeix que l’oli penetri adequadament durant el procés de fregit. Com a resultat, les patates absorbeixen massa greix i queden toves i olioses en lloc de cruixents i lleugeres.

El truc dels restaurants: vinagre, l’ingredient secret

Per evitar aquest problema, molts restaurants a Espanya i a tot el món recorren a un senzill truc que no requereix ingredients especials ni de gaire esforç addicional. La clau està en el vinagre, un àcid que ajuda a equilibrar els components naturals de les patates, com el midó, la pectina i els sucres. En remullar les patates tallades en una barreja d’aigua freda i vinagre durant uns 30 minuts abans de fregir-les, s’aconsegueix controlar millor aquests factors i obtenir un resultat final més cruixent.

Passos per preparar patates fregides casolanes perfectes

Per posar en pràctica aquest truc a casa, simplement talla les patates en bastons del gruix desitjat i col·loca-les en un recipient amb aigua freda. Afegeix-hi un bon raig de vinagre (pot ser de vi blanc o de poma) i deixa reposar durant 30 minuts. Passat aquest temps, escorre bé les patates i asseca-les acuradament amb paper de cuina abans de fregir-les en oli calent a uns 180 °C.

Altres consells per a un fregit perfecte

A més del truc del vinagre, hi ha altres aspectes a tenir en compte per aconseguir les patates fregides ideals. Tria varietats de patata farinoses i amb baix contingut en aigua, com la Kennebec o l’Agria. Talla les patates a bastons uniformes perquè es fregeixin de manera homogènia. Opta per olis amb alt punt de fumejo, com el de gira-sol alt oleic o el d’oliva suau. Controla la temperatura de l’oli (entre 160 i 180 °C) i evita reutilitzar-lo massa vegades. Finalment, no omplis en excès la paella perquè les patates es fregeixin bé per tots costats.

Amb aquests senzills consells i el truc del vinagre, podràs disfrutar a casa d’unes patates fregides casolanes cruixents i lleugeres, dignes dels millors restaurants.