Un detingut per assetjament sexual a Lleida

Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Lleida van arrestar aquest dimecres una persona per un suposat delicte d’assetjament sexual i una altra per una agressió amb arma blanca. Els dos incidents es van registrar a la capital del Segrià.

El primer va tenir lloc al matí al carrer Unió de Lleida. Segons van informar aquest diari fonts policials, una persona es va dirigir a les dependències de la Guàrdia Urbana al carrer Salmerón per denunciar que s’havia comès un delicte d’assetjament sexual i un altre de lesions al carrer Unió de la capital.

Els agents van acudir al lloc i van arrestar el sospitós, un home de 69 anys contra el qual van obrir diligències pels esmentats delictes. Pel que sembla, la víctima compartia pis amb el presumpte agressor.

A la tarda, els Mossos d’Esquadra van detenir un home d’uns 50 anys acusat d’apunyalar-ne un altre en una discussió al barri lleidatà de Cappont. Els fets van tenir lloc cap a les 18,30 hores a la plaça Sagrada Família, quan dos homes es van embardissar en una baralla i un en va agredir un altre amb una arma blanca. La víctima, també d’uns 50 anys, va ser evacuada a l’Arnau amb una ferida a l’abdomen. La seua vida no corria perill. L’autor va ser arrestat per un delicte de lesions. Segons fonts policials, ambdós es coneixien, encara que no va transcendir el motiu de la discussió.