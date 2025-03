Disbauxa a pesar del mal temps

Publicat per Segre REDACCIÓN Creat: Actualitzat:

La pluja tampoc va poder ahir amb les ganes dels lleidatans de continuar gaudint de les activitats del Carnaval. Amb el terra moll i amb els espectadors refugiats sota els paraigües, onze andròmines van recórrer ahir el Centre Històric de Lleida per celebrar la 22 edició de la cursa de llits, en què ginys de tota mena, alguns dels quals molt reindicatius, sense oblidar la pagesia o el patrimoni local com la Seu Vella, van recórrer des de la plaça Sant Francesc, davant de l’església de Sant Llorenç, fins a la plaça Sant Joan, tan ràpid com van poder i passant per diverses proves. La Processó de l’Esplai Sant Ignasi es va tornar a alçar amb la victòria a l’acabar en primer lloc. El segon lloc de la cursa va ser per a Revolta Pagesa i el tercer va recaure en Fènix de Xocolate.

Després de la carrera, la plaça Sant Joan va acollir el tradicional Ball de Vermut amb la Banda Sonora Quartet, mentre que a la tarda es va celebrar el Ball de Carnaval per a la gent gran a la Llotja. Els actes finalitzaran dimecres amb el vetllatori de les restes de Pau Pi i el tradicional enterrament de la sardina. La Bordeta celebrarà el seu propi Carnaval i un concurs de disfresses el dissabte 15 de març.

Malgrat que el mal temps va obligar a ajornar alguns actes a Solsona, es van poder celebrar els més emblemàtics de la festa: la proclamació dels Mata-rucs d’Honor, la Bramada, la Penjada del Ruc (que va celebrar el seu 40 aniversari) i els Ballets dels Gegants.

Les comparses i els participants van haver d’esperar durant hores a causa de la pluja però finalment van poder disfrutar de la festa. Les disfresses van prendre dissabte desenes de municipis lleidatans en els quals van celebrar la tradicional rua i festes en què no va faltar la música, com a Maials, Arbeca, Artesa de Segre, Sort o el Palau d’Anglesola.

Sense festa a Cervera a l’anar-se’n els treballadors de seguretat

Cervera es va quedar sense la festa de Carnaval al pavelló aquest dissabte a la nit al desaparèixer els treballadors de seguretat que havia contractat l’ajuntament. Quinze minuts abans de la mitjanit, quatre empleats (un de seguretat i tres de control d’accés) van abandonar el recinte. Des del consistori van intentar localitzar-los sense èxit fins a la una de la matinada, mentre un centenar de persones esperaven a la porta del pavelló.

Va ser llavors quan van decidir anul·lar la festa, ja que no van tenir marge de maniobra per contractar una altra empresa que pogués prestar el servei. Ahir al matí l’alcalde, Jan Pomés, a través de les xarxes socials, va lamentar profundament “la falta de professionalitat de l’empresa Wakeful Seguridad a l’absentar-se del seu lloc de treball i no prestar el servei contractat”. L’edil va explicar que, sense seguretat, els Mossos d’Esquadra no els van donar el permís per celebrar la festa. Des de l’ajuntament asseguren que reclamaran per via judicial els danys i perjudicis ocasionats per l’empresa. Segons va explicar Pomés, un responsable de l’empresa li va dir que els treballadors se n’havien anat perquè va començar a ploure.