L’OCU ho confirma: aquests són els operadors mòbils preferits pels espanyols

Els usuaris espanyols prefereixen els operadors de telecomunicacions més petits davant els gegants del sector. Així ho demostra l’última enquesta realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) a 13.000 persones sobre els seus serveis contractats i nivell de satisfacció. L’estudi, publicat el 4 de març de 2025, revela que companyies com Parlem i Pepephone se situen al capdavant en valoració dels consumidors, superant àmpliament les grans operadores tradicionals.

L’OCU ha analitzat minuciosament l’opinió de milers d’usuaris sobre cinc serveis fonamentals: telefonia mòbil, internet a casa, internet mòbil, telefonia fixa i televisió de pagament. Els resultats són contundents: per segon any consecutiu, Parlem ocupa el primer lloc del rànquing general, seguida molt de prop per Pepephone, ambdues amb qualificacions excel·lents. En l’extrem oposat, Sweno i especialment Vodafone reben les pitjors valoracions, sent aquesta última la companyia que més reclamacions va acumular a l’assessoria d’OCU durant 2024 dins del sector de telecomunicacions.

L’estudi també reflecteix les preferències de contractació dels espanyols: només un 10% dels usuaris manté els seus serveis contractats per separat amb diferents operadors, mentre que el 90% restant opta per algun tipus de paquet combinat. El més popular és el que inclou telefonia fixa i mòbil, connexió a internet i televisió de pagament, triat per quatre de cada deu enquestats.

Què valoren els espanyols en els seus serveis de telecomunicacions?

El telèfon mòbil i internet s’han convertit en els serveis més valorats pels consumidors espanyols, relegant al telèfon fix a un segon pla. De fet, menys del 25% dels usuaris diu utilitzar habitualment la telefonia fixa, encara que curiosament la majoria es resisteix a prescindir completament d’ella.

Quant a la telefonia mòbil, l’estudi mostra que un 35% dels usuaris ha contractat tarifes amb dades il·limitades, un 5% disposa de més de 100 GB, un 39% té entre 11 i 100 GB, i amb prou feines un 6% compta amb 1 GB o menys. Parlem destaca com l’operadora més ben valorada en aquest servei, seguida de Pepephone, O2 i Simyo. Entre les grans companyies, Movistar lidera amb 73 punts sobre 100 en satisfacció.

Respecte a internet a casa, el 84% dels enquestats gaudeix de fibra òptica, mentre que un 11% accedeix a través d’un servei de dades mòbils amb router. La satisfacció dels usuaris augmenta proporcionalment a la velocitat de connexió contractada. En aquest apartat, Pepephone se situa al capdavant, amb Parlem i O2 completant el podi.

Televisió de pagament: plataformes específiques guanyen terreny

En l’àmbit de l’entreteniment, les plataformes especialitzades en televisió en streaming reben, en general, bones valoracions. Filmin, centrada en cine d’autor i independent, es posiciona com la més ben valorada per la diversitat i qualitat dels seus continguts. Li segueixen Apple TV, Netflix, Disney+, Flixolé i Movistar Plus+.

L’estudi reflecteix també com han evolucionat les preferències dels consumidors quant a paquets de serveis. Tres de cada deu usuaris opten per contractar telefonia (fixa i mòbil) i internet sense televisió de pagament, mentre que dos de cada deu es decanten pel paquet que combina exclusivament mòbil i internet.

Per què els operadors petits obtenen millors valoracions?

Una de les conclusions més interessants de l’informe és que ser un gegant de les telecomunicacions no garanteix una satisfacció més elevada dels clients. Les companyies de menor mida solen destacar per oferir un tracte més personalitzat, facturació més transparent i menys incidències en els seus serveis.

"Liderar la satisfacció en telefonia mòbil és un factor crucial per retenir clients, especialment en un moment en què la connexió a internet a través del mòbil resulta més important que mai," destaca l’informe de l’OCU. Les operadores Fi Network i Euskaltel haurien de prendre nota, ja que són les més mal valorades en aquest servei.

En el cas de la telefonia fixa, encara que el seu ús ha disminuït considerablement, Parlem torna a ocupar el primer lloc en satisfacció, seguida de O2 i Digi, que en aquest cas aconsegueixen superar Pepephone.