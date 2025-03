Sal al xampú: el truc casolà que revoluciona la cura capil·lar

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La sal d’Epsom, també coneguda com a sulfat de magnesi, està guanyant popularitat com a ingredient multifuncional per a la cura personal. Aquest mineral, tradicionalment utilitzat per alleujar dolors musculars mitjançant banys relaxants, està demostrant ser un valuós aliat per a la bellesa capil·lar, especialment per als qui tenen els cabells amb tendència a greixar-se ràpidament.

La tècnica és sorprenentment senzilla: afegir una petita quantitat de sal d’Epsom al xampú habitual. Segons experts en cosmètica natural, aquest mètode ajuda a reduir l’acumulació de greix en el cuir cabellut, proporcionant una sensació de neteja més duradora. El sulfat de magnesi absorbeix l’excés de seu i deixa els cabells visiblement més brillants i amb un aspecte més saludable.

Com incorporar la sal d’ Epsom en la teua rutina capil·lar

Per als qui busquen combatre el problema dels cabells greixosos, el procediment recomanat consisteix a afegir un grapat de sal d’Epsom directament al xampú. S’ha de rentar normalment els cabells i, segons nombrosos usuaris, els resultats són perceptibles ràpidament amb una notable disminució del greix.

Existeix també una altra aplicació interessant per augmentar el volum capil·lar. Es pot barrejar sal d’Epsom amb el condicionador habitual, escalfar lleugerament la barreja i fer massatges a les arrels durant aproximadament 20 minuts abans d’aclarir. Aquest tractament no només prevé les puntes obertes, sinó que aporta volum addicional als cabells.

Beneficis de la sal d’ Epsom per a la cura facial

Les propietats del sulfat de magnesi també són beneficioses per al rostre. Una barreja de sal d’Epsom amb sabó líquid o gel netejador facial, aplicada amb suaus moviments circulars i aclarida amb aigua tèbia, ajuda a mantenir els nivells d’hidratació adequats i elimina les cèl·lules mortes.

Els ions de sofre presents en el sulfat de magnesi actuen com a calmants, purificants i antiinflamatoris per a la pell. Un bany complet amb aquesta sal no només relaxa els músculs, sinó que té efectes positius sobre el derma, deixant-la més suau i receptiva als tractaments exfoliants posteriors.

Com a alternativa directa, es poden utilitzar els cristalls de sal d’Epsom barrejats amb oli de coco com a exfoliant natural, proporcionant una opció casolana i econòmica per a la cura cutània.

Cura dels peus amb sal d’ Epsom

Per a aquelles persones que romanen dempeus durant llargues jornades i pateixen d’inflor o dolor als peus, la sal d’Epsom barrejada amb oli d’oliva pot ser un tractament efectiu, especialment per combatre els talons secs i esquerdats.

Hi ha també evidència anecdòtica sobre l’eficàcia de la sal d’Epsom contra les infeccions fúngiques de les ungles dels peus. Una recepta casolana consisteix a preparar una solució amb una cullerada sopera de bicarbonat sòdic, una de sal d’Epsom i dos cullerades d’aigua oxigenada i vinagre en un vas d’aigua calenta. Després de submergir els dits afectats en vinagre durant deu minuts, s’aplica la barreja amb un cotó, es deixa assecar i es cobreix amb un embenat. Aquest procediment s’ha de realitzar dos vegades al dia durant un mes.

Altres usos sorprenents de la sal d’ Epsom

Per alleujar els blaus, que poden resultar antiestètics fins i tot després d’haver-se curat, es recomana barrejar dos cullerades soperes de sal d’Epsom amb aigua i aplicar acuradament sobre la zona afectada.

Les cefalees, ja siguin provocades per la calor estival o després d’una intensa jornada laboral, també poden trobar alleujament en un bany amb sal d’Epsom. Les propietats de la sal a l’aigua ajuden a relaxar la musculatura i alliberar tensions, factors que freqüentment contribueixen als mals de cap.

En l’àmbit domèstic, una barreja a parts iguals de sal d’Epsom i sabó líquid pot convertir-se en un aliat per a la neteja de rajoles i superfícies, deixant-los impecables.

Per als qui pateixen d’insomni o dificultats per agafar el son després de dies estressants, un bany vespertí amb 3-4 cullerades soperes de sal d’Epsom pot tenir efectes relaxants sobre la musculatura, funcionant com un autèntic elixir per facilitar el descans nocturn.

Fins i tot els electrodomèstics poden beneficiar-se de les propietats d’aquesta sal: afegir una petita quantitat al rentaplats i executar un cicle normal pot eliminar taques persistents de forma eficaç.

La sal d’ Epsom : un mineral versàtil

El sulfat de magnesi o sal d’Epsom és un compost mineral descobert originalment a Epsom, Anglaterra, del qual deriva el seu nom comú. Està compost per magnesi, sofre i oxigen, i es presenta en cristalls blancs o grànuls incolors.

Tradicionalment utilitzat en medicina com a laxant i per tractar afeccions com l’eclàmpsia, en l’actualitat s’ha popularitzat enormement en l’àmbit cosmètic i de la salut natural. La seua accessibilitat i baix cost, combinats amb la seua versatilitat, el converteixen en un producte cada vegada més present.

Per què és efectiva la sal d’ Epsom contra els cabells greixosos?

L’eficàcia de la sal d’Epsom contra l’excés de greix als cabells es deu principalment a les seues propietats absorbents. El sulfat de magnesi té la capacitat d’atreure i retenir la humitat i els olis, per la qual cosa en incorporar-lo al xampú, pot absorbir l’excés de seu del cuir cabellut, deixant una sensació de neteja més profunda i duradora.

A més, la seua acció lleugerament exfoliant ajuda a eliminar l’acumulació de cèl·lules mortes i residus de productes capil·lars, permetent una neteja més efectiva i creant una base més saludable per al creixement del cabell.

Es pot utilitzar la sal d’ Epsom en tots els tipus de cabells?

Encara que aquest remei resulta especialment beneficiós per a cabells amb tendència grassa, les persones amb cabells secs o molt sensibles l’han d’utilitzar amb moderació. La sal pot tenir un efecte lleugerament dessecant, pel que en aquests casos es recomana utilitzar-la amb menor freqüència o incorporar tractaments hidratants complementaris per mantenir l’equilibri adequat.

Els experts en tricología suggereixen començar amb petites quantitats i anar ajustant segons la resposta individual dels cabells, observant acuradament qualsevol senyal de sequedat o irritació del cuir cabellut.