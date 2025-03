Lleida estrena la Caminada de les Dones, que ja té 600 inscrits

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida organitza la primera edició de la Caminada de les Dones diumenge vinent, 16 de març, per commemorar el Dia Internacional de la Dona. La tinenta d’alcalde Carme Valls va explicar ahir els detalls de la jornada als Camps Elisis al costat de l’encarregat de logística Xavi Thai i representants de Hyundai i Caixa Rural com a patrocinadors principals de l’esdeveniment.

Valls va apuntar que “és una jornada familiar per reivindicar els drets i la igualtat de les dones”, però va aclarir que està oberta a tothom i va recordar que el seu objectiu és la participació màxima, ja que la recaptació es destinarà a la lluita contra el càncer. La caminada consistirà en un recorregut circular de 5,6 km començant des dels Camps Elisis i per participar-hi cal inscriure-s’hi prèviament pagant 5 euros pel dorsal solidari. Segons calcula la Paeria, ja hi ha al voltant de 600 persones inscrites.