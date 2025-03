Ni baby-boom ni caiguda total de la natalitat: la pandèmia amb prou feines va influir en els naixements

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) revelen que la pandèmia de COVID-19 amb prou feines va modificar la tendència de naixements a Espanya, desmentint tant la hipòtesi del baby-boom com la d’una caiguda prolongada en la natalitat. L’anàlisi de l’estadística mensual demostra que la caiguda en els naixements només va durar aproximadament quatre mesos, mantenint-se després dins del declivi estructural que ja experimentava la natalitat espanyola des de fa anys.

La lògica popular que suggeria que el confinament provocaria un augment en els naixements, similar als registrats després de les famoses apagades de Nova York o Barcelona, va quedar desmentida per les xifres oficials. El que sí que s’observa en les dades és una disminució transitòria que va assolir el seu punt més crític exactament nou mesos després de la declaració del primer estat d’alarma, que va començar el 16 de març de 2020.

L’impacte temporal en els naixements després del confinament

El moment més significatiu en la caiguda de naixements es va produir al desembre de 2020, quan van venir al món 23.490 nens i nenes, corresponents a concepcions de març de 2020, el que va representar una mitjana diària de 758 naixements. Aquesta xifra va suposar un descens del 19,89% respecte al mateix mes de l’any anterior. El declivi va continuar el gener de 2021, amb 23.902 naixements (771 diaris), que va representar una caiguda encara major: un 21,44% menys que el gener de 2020.

Es pot destacar que aquest descens havia començat ja el novembre de 2020, amb 26.765 nadons nascuts (892 diaris), un 10,03% menys que l’any anterior. Aquests nens van ser concebuts el febrer de 2020, quan amb prou feines es confirmaven els primers casos de coronavirus en territori espanyol i se suspenia el Mobile World Congress de Barcelona per evitar la propagació del virus.

La tendència a la baixa va arribar fins al febrer de 2021, encara que amb menor intensitat, registrant-se 24.413 naixements (872 diaris), el que va suposar un 6,16% menys que el febrer de 2020 i un 11,10% menys que el mateix mes de 2019.

Ràpida recuperació i retorn a la tendència habitual

El més destacable d’aquest fenomen és la rapidesa amb què es van normalitzar les xifres. Per al març de 2021, coincidint amb el primer aniversari de l’estat d’alarma, ja es van registrar 29.020 naixements (936 diaris), situant-se a penes un 1,58% per sota de les xifres de març de 2019, un percentatge comparable i fins i tot menor als descensos que ve experimentant Espanya durant anys.

A partir d’aquell moment, les variacions anuals en el nombre de naixements es van moderar i fins i tot hi va haver mesos amb xifres positives. L’abril de 2021 es va registrar un increment del 0,22% respecte al mateix mes de 2020, i al juliol un augment de l’1,60%. El setembre de 2021 va marcar una altra fita en superar-se novament els mil naixements diaris, encara que aquesta xifra no ha tornat a assolir-se des d’aleshores.

És interessant observar com el pic negatiu de finals de 2020 i principis de 2021 es va compensar amb un altre positiu gairebé equivalent dotze mesos després. El novembre de 2021 es va produir un increment anual del 6,28%, el desembre del 21,64%, en gener de 2022 del 15,99% i el febrer del 2,18%, confirmant la naturalesa cíclica i transitòria de l’impacte.

Estudis especialitzats sobre el fenomen demogràfic

La preocupació per l’efecte de la pandèmia en la natalitat espanyola va sorgir gairebé des de l’inici de la crisi sanitària i ha estat objecte de diversos estudis. El centre d’anàlisi de les caixes d’estalvis, Funcas, va publicar el 2021 un informe on assenyalava que la pandèmia havia afectat la fecunditat, "agreujant una tendència a la baixa ja estructural".

Aquest mateix informe destacava que "contra el que molts especulaven precipitadament, no s’ha produït una recuperació de la natalitat deguda a l’augment del temps compartit per les parelles durant el confinament, sinó tot el contrari". Els experts explicaven que "ha prevalgut el pes asfixiant d’un futur incert sobre les decisions de maternitat, desplomant una fecunditat ja molt baixa".

El Baròmetre de la Família elaborat per The Family Watch, basat en 600 enquestes realitzades el desembre de 2021, ja va detectar el gener de 2022 un repunt en el desig de tenir fills. El percentatge de famílies que preveien ser pares en un horitzó de cinc anys va passar del 26% el 2021 al 46% un any després, mostrant una recuperació en les expectatives familiars.

La taxa de natalitat més baixa de la història espanyola

A finals de 2022, l’Informe de conjuntura demogràfica de l’Observatori Demogràfic CEU va concloure que, després del "pànic" inicial de la pandèmia, "les parelles van continuar engendrant nens a taxes molt similars a les prèvies a la pandèmia". Tanmateix, el mateix informe afirmava que el confinament i les mesures restrictives van provocar, encara que només fos temporalment, "la taxa de naixements més baixa a Espanya en segles i, possiblement, la més baixa en tota la història del nostre país".

Alejandro Macarrón, coordinador de l’Observatori, recordava llavors que a l’inici del confinament es va popularitzar el que ell va denominar la "hipòtesi-facècia que als nou mesos hi hauria un 'baby boom’". Una predicció que, com han demostrat les dades posteriors, mai no va arribar a materialitzar-se.

Per què no es va produir un baby -boom durant la pandèmia?

L’absència de l’augment de naixements després del confinament pot explicar-se per diversos factors. La incertesa econòmica i sanitària generada per la pandèmia probablement va influir en les decisions reproductives de moltes parelles, que van optar per postergar la maternitat/paternitat en un context de crisi. A més, l’estrès i l’ansietat provocats per la situació sanitària no van crear precisament l’ambient més propici per planificar una ampliació familiar.

D’altra banda, les dificultats per accedir a serveis de reproducció assistida durant els mesos més durs de la pandèmia també van poder contribuir al descens temporal en la natalitat, afectant especialment aquelles parelles que ja estaven en procés de recerca d’embaràs mitjançant aquests mètodes.

El context de la natalitat a Espanya abans i després de la COVID-19

Espanya ja venia experimentant una tendència decreixent en la seua taxa de natalitat molt abans de la pandèmia. Factors com el retard en l’edat de la primera maternitat, les dificultats econòmiques per formar una família, la precarietat laboral i els canvis en els models familiars havien provocat que el país registrés una de les taxes de fecunditat més baixes d’Europa, amb tot just 1,23 fills per dona el 2019, molt lluny del 2,1 necessari per garantir el reemplaçament generacional.

La COVID-19 simplement va accentuar temporalment aquest problema estructural, que continua sent un dels principals reptes demogràfics per al futur d’Espanya. Les polítiques de conciliació familiar, suport a la maternitat i estabilitat laboral es presenten com a fonamentals per revertir aquesta tendència a llarg termini, més enllà de fenòmens conjunturals com la pandèmia.

En definitiva, l’anàlisi de les dades de natalitat durant i després de la pandèmia demostra que, si bé hi va haver un impacte negatiu inicial, aquest va ser molt més limitat en el temps i menys dramàtic del que alguns vaticinaven, confirmant la resistència de les tendències demogràfiques de fons davant esdeveniments disruptius com la crisi sanitària mundial.