“Si tornés a nàixer faria el mateix”

Presentación Farràs és la dona de més edat de la Seu i avui compleix 107 anys. Nascuda el 1918 al Pla de Sant Tirs, a Ribera d’Urgellet, assegurava ahir que si tornés a nàixer “no faria res diferent, repetiria el mateix que he viscut i tornaria a treballar dur al camp com he fet tota la meua vida”. La dona, que té tres fills, cinc nets (més uns altres dos que han mort) i set besnets, té un estat de salut “immillorable per l’edat que tinc”. El seu gran desig, reconeixia al bufar les espelmes del pastís que li va regalar l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, és “salut per a tota la família” i “que tots em puguin venir a felicitar perquè tinc molta il·lusió de veure’ls”.

La centenària fa prop de quatre anys que viu a la residència Llar de Sant Josep de la capital de l’Alt Urgell i ahir va estar acompanyada de la Dolors, la seua filla petita, i del seu gendre. La festa continuarà avui amb la resta de la família. Farràs va explicar que “una bona alimentació és essencial”, encara que reconeixia que “jo sempre he estat més de dolç que de salat”. La longevitat tampoc no és un secret per a les seues germanes: la Maria té 104 anys i la Carmen, 97.

Segons l’INE, a 1 de gener de 2025 hi havia censats a les comarques lleidatanes 197 centenaris, dels quals 161 eren dones. Una xifra que s’ha multiplicat per cinc en les últimes dos dècades, ja que el 2004 eren 39.

També bufen 100 espelmes veïns de Mollerussa i Altorricó

El president del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau, va entregar dimarts una placa de reconeixement a Jaume Gomà Vidal, veí de Mollerussa, amb motiu del seu centenari. Va ser president i jugador del CF Mollerussa i sempre ha atribuït la seua longevitat a la pràctica de l’esport. Amb tres fills, cinc nets i sis besnets, celebraran una gran festa dissabte al restaurant Resquitx. També va celebrar el seu centenari la veïna d’Altorricó Milagros Mur Arazo.