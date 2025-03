Art inclusiu d’Acudam a Sidamon

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La sala d’actes de l’ajuntament de Sidamon va inaugurar ahir l’exposició Percepcions, que reuneix un total de vint obres pictòriques creades per una quinzena d’artistes d’Acudam, associació sense ànim de lucre del Pla d’Urgell que acompanya i atén persones amb discapacitat. L’exposició forma part del projecte Art d’Inclusió de l’entitat i les obres estan disponibles per ser comprades. Els fons recaptats es destinaran íntegrament al projecte per contribuir en el seu desenvolupament. La mostra estarà oberta al públic fins al 27 d’abril.