La Bonoloto deixa un segon premi de 135.758 euros al Pirineu de Lleida

La Bonoloto va deixar aquest dissabte a Riap un premi de segona categoria, cinc encerts més el número complementari, que va ser validat al despatx receptor ubicat al número 23 de l’avinguda Flora Cadena d’aquesta localitat. El premi unitari per a aquesta categoria és de 135.758,52 euros. No hi va haver bitllets guanyadors de primera categoria (6 encerts), de manera que amb el pot generat que es posarà en joc en el pròxim sorteig i un únic guanyador podria guanyar 600.000 euros.

La combinació guanyadora està formada pels números 24, 30, 27, 46, 17 i 32. El complementari és el 49 i el reintegrament, el 9. El passat 27 de febrer, la papereria estanc Borderas, ubicada al carrer Major de Almacelles, va vendre un bitllet guanyador de primera categoria en el sorteig de la Primitiva d’aquell dia. Només uns dies abans, el 15, un guanyador de la Primitiva a Tremp va guanyar 57.118.671 euros al ser l’únic premiat de la categoria especial (6 encerts i reintegrament), i un dels cinc bitllets guanyadors de segona categoria va ser segellat a l’administració número 1 d’Alcarràs, amb un premi de 45.655 euros.