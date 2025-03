Cellers lleidatans al Prowein de Düsseldorf

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un total de 68 cellers i empreses catalanes, entre les quals cinc de les comarques lleidatanes, participen en la fira vitivinícola internacional Prowein 2025, que se celebra des de diumenge i acaba avui a Düsseldorf (Alemanya). L’espai expositiu de Catalunya respon a l’“estratègia de projecció i internacionalització del sector”, i ha comptat amb la presència de la directora gerent de Prodeca, Dèlia Perpiñà, i el director de l’Incavi, Joan Gené. A més, Catalunya participa en l’esdeveniment Prowein Goes City per facilitar el contacte directe amb consumidors i distribuïdors alemanys. A la fira hi ha presents Costers del Sió, Castell del Remei, Castell d’Encús, Mas Blanch i Jové i Tomàs Cusiné.