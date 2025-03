Grup de suport davant d’una separació

La Paeria de Lleida va posar en marxa a finals del 2023 un grup de suport psicològic per a dones que es troben en procés de separació o divorci. Actualment, ja s’està fent la tercera edició i les primeres conclusions són que compleixen els seus objectius d’oferir un espai de comprensió en els quals puguin compartir la seua experiència amb llibertat, sense prejudicis i aprenent eines de gestió emocional i creixement personal. La psicòloga Ana Sala Galindo, coordinadora d’aquest grup des del principi, explica a SEGRE que “encara que hi ha moltes situacions de separació, les dones poden compartir vivències i preocupacions, com els fills, l’economia i la part legal”. Segons Sala, el suport mutu és clau perquè les participants puguin veure “que no estan soles i que poden aprendre eines perquè cada una prengui les seues decisions”.

Com que cada grup és diferent, els temes a tractar es van adaptant segons les necessitats, com si hi ha situacions de violència. “És un dol invisible que socialment no s’entén i pots veure’t qüestionada quan has estat tu qui ha pres la decisió o si ja ha passat un temps”, explica.

Per això és tan necessari aquest acompanyament emocional, expliquen a SEGRE quatre usuàries que ara mateix formen part d’aquest grup. Algunes d’elles apunten que s’han d’enfrontar a estereotips per ser dones i també per l’edat a què han decidit separar-se. També relaten la preocupació que els suposa com pot afectar tot el procés als seus fills, com serà la comunicació amb l’exparella, a més d’afrontar la situació jurídica i econòmica. En aquest sentit, defensen que és necessari que hi hagi més acompanyament durant el procés judicial per conèixer els seus drets i els passos a seguir. “És un moment en què pateixes una gran vulnerabilitat, per la qual cosa el procés judicial hauria de ser més àgil”, opinen algunes d’elles.

Segons Sala, en aquest procés de separació o divorci “vius el dol de les expectatives que tenies sobre la vida, l’amor i la família que poden afectar l’autoestima”, per la qual cosa assenyala que és important “aquesta autocura per saber gestionar-ho”.

Les usuàries lamenten que encara hi ha prejudicis a la societat però totes coincideixen en el fet que “és començar de nou” per a la qual cosa, destaquen, “és vital tenir un suport positiu”.

Per això, agraeixen poder comptar amb aquest grup de suport “per compartir el que sents amb altres persones que estan passant per la mateixa situació”.

Les ruptures matrimonials baixen en un any a Lleida

Els jutjats lleidatans van registrar l’any passat un total de 776 demandes per ruptura matrimonial, la qual cosa suposa un nou descens respecte a l’exercici anterior i la xifra més baixa dels últims anys. Segons les dades publicades pel Consell General del Poder Judicial, les demandes van baixar un 4,5% a les comarques lleidatanes. Per tipus, hi va haver 742 entrades als jutjats per divorcis, de les quals prop del 60% van ser consensuats, i 34 més van ser per separació, de les quals més de set de cada deu amb acord entre les parts. A Catalunya es van mantenir estables i van augmentar un 3,6% a l’Estat.