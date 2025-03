Quant costa celebrar la Primera Comunió?

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La celebració de la Primera Comunió continua sent un dels esdeveniments familiars més importants, amb aproximadament 250.000 nens que reben aquest sagrament anualment a tot Espanya, segons dades de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Malgrat la progressiva secularització de la societat des dels anys 80, aquesta tradició religiosa continua arrelada i genera un important moviment econòmic que, segons alguns estudis, pot assolir els 600 milions d’euros anuals.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat un informe on assenyala que el cost mitjà per celebrar una Primera Comunió a Espanya durant 2024 se situa entorn dels 5.000 euros, podent arribar fàcilment als 12.000 euros si s’opta per un banquet amb 50 convidats. L’estudi detalla que els preparatius bàsics impliquen desemborsaments que oscil·len entre els 2.551 euros per a nens i 2.509 euros per a nenes, sense comptar amb despeses addicionals com animació o taules dolces.

Les famílies comencen cada vegada amb més antelació els preparatius per a aquest esdeveniment que tradicionalment se celebra entre els 8 i 9 anys d’edat, majoritàriament durant el mes de maig, coincidint amb el Temps de Pasqua segons el calendari cristià.

El vestidor: la primera gran inversió

Una de les despeses més significatives el constitueix el vestuari. En el cas de les nenes, el preu d’un vestit pot oscil·lar entre els 80 i els 1.500 euros, depenent del disseny, la qualitat dels teixits i si es tracta de models exclusius. A aquesta xifra cal afegir-hi els complements com diademes, ornaments per als cabells, bosses, guants, mitjons, sabates o medalles, els preus dels quals fluctuen entre 184 i 901 euros.

Per als nens, un vestit de mariner o almirall —opcions clàssiques que es mantenen— pot costar entre 100 i 650 euros, mentre que un vestit jaqueta més convencional té un preu mínim de 100 euros. Els complements com corbates (15-75 euros), camises (40-120 euros) i cordons (20-120 euros) incrementen considerablement el pressupost.

La despesa en perruqueria també s’ha de preveure, especialment en el cas de les nenes. Els preus oscil·len entre els 15 euros per a un pentinat senzill fins a 100 euros per a recollits més elaborats.

El banquet: el desemborsament més elevat

Sens dubte, el banquet representa la partida més abundant del pressupost. Segons els experts, aquestes celebracions s’assemblen cada vegada més als casaments tant en format com en cost. El preu mitjà per comensal se situa entorn dels 80 euros, encara que pot variar entre els 40 i els 180 euros depenent de l’establiment i la ubicació geogràfica. Per a un banquet amb 50 convidats, el cost mitjà s’acosta als 4.000 euros.

Com a alternativa més econòmica, algunes famílies opten per serveis de càtering que poden costar des de 15 euros per persona, significativament inferior al preu mitjà de 60 euros per comensal adult en restaurants convencionals.

Altres despeses que completen el pressupost

La fotografia constitueix un altre capítol important en el pressupost. Els reportatges fotogràfics oscil·len entre els 80 i els 800 euros, depenent del nombre d’hores contractades, la qualitat i el format triat. Un servei bàsic d’estudi amb 10 fotos pot costar entre 80 i 200 euros, mentre que els reportatges de vídeo tenen preus entre 70 i 600 euros.

Les invitacions i recordatoris, cada vegada més personalitzats, suposen una despesa addicional que pot situar-se entre 1 i 2 euros per unitat, assolint un total aproximat de 80-250 euros per a un mínim de 25 unitats.

L’animació infantil s’ha convertit en un altre element freqüent en aquestes celebracions. Un servei bàsic d’animació de 40-60 minuts pot costar al voltant de 300 euros, mentre que les populars taules de dolços temàtiques afegeixen entre 150 i 250 euros addicionals al pressupost.

Què regalar en una Primera Comunió?

El regal tradicional que reben els nens i nenes que celebren la seua Primera Comunió també ha experimentat canvis en els últims anys. Si abans el més habitual eren joies per a les nenes o rellotges per als nens, ara moltes famílies opten per dispositius tecnològics i fins i tot experiències com viatgis a parcs temàtics (Eurodisney, PortAventura o Parc Warner).

El pressupost per a aquests regals és molt variable, però segons les dades analitzades, les famílies destinen des de 100 euros d’ara endavant per a aquest concepte, depenent de la seua capacitat econòmica i preferències.

Com estalviar en la celebració d’una Primera Comunió?

L’OCU proporciona algunes recomanacions per reduir el cost d’aquestes celebracions sense perdre l'essència. Entre elles destaca l’elaboració prèvia d’un pressupost realista conforme a les possibilitats econòmiques familiars, comparar preus i qualitats entre diferents proveïdors, i no deixar-se influir pels reclams publicitaris ni pel consumisme creixent.

Per al vestuari, una alternativa econòmica és adquirir peces de segona mà (50-150 euros) o demanar-les a familiars. Quant al banquet, celebrar-lo a casa amb un servei de càtering bàsic pot reduir considerablement la despesa.

Amb quanta antelació s’han d’iniciar els preparatius?

Els experts recomanen començar els preparatius amb almenys sis mesos d’antelació, especialment si la comunió se celebra en temporada alta (abril-juny). Els restaurants i fotògrafs solen reservar-se amb bastanta anticipació, i els vestits o vestits poden requerir ajustaments o arranjaments que necessiten temps.

La Primera Comunió continua sent un esdeveniment significatiu al calendari familiar, i encara que el seu cost ha augmentat considerablement en els últims anys —un 37,8% des d’abans de la pandèmia segons alguns estudis—, les famílies continuen considerant-la una celebració especial que mereix una inversió important, adaptant-la sempre a les seues possibilitats econòmiques.