Com serà aquesta primavera? Així preveuen el temps AEMET i Meteored

La primavera de 2025, que arranca oficialment avui a les 10:02 hores (hora peninsular), es preveu més càlida de l’habitual segons els pronòstics dels principals organismes meteorològics del país. Tant l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) com Meteored coincideixen que les temperatures superaran la mitjana estacional en gran part del territori, una cosa que ja ve sent habitual en els últims anys.

Les previsions de l’AEMET assenyalen una probabilitat del 60-70% que la primavera presenti temperatures per sobre dels valors normals per a aquesta època de l’any. Aquest increment tèrmic serà particularment notable en les àrees costaneres i als arxipèlags de les Balears i les Canàries. En cas de confirmar-se aquestes prediccions, seríem davant de la setena primavera consecutiva amb temperatures superiors a la mitjana al nostre país, consolidant una tendència que preocupa els experts en clima.

Referent a les precipitacions, la situació resulta més incerta. L’AEMET no ha identificat una tendència clara, la qual cosa reflecteix un alt grau d’incertesa sobre si el règim pluviomètric serà superior o inferior a l’habitual durant els propers mesos primaverals.

Què diu Meteored sobre la primavera 2025?

Per la seua part, el portal especialitzat Meteored també anticipa una primavera amb temperatures superiors a la mitjana, especialment a les regions mediterrànies i en el terç nord peninsular. Si bé s’espera un ambient més càlid del normal, els meteoròlegs d’aquesta plataforma no preveuen que assoleixi nivells històrics. Curiosament, al sud d’Espanya, les temperatures podrien ser una mica més moderades en comparació amb altres zones del país.

A més, Meteored apunta a la possibilitat que la primavera resulti més plujosa de l’habitual a les zones banyades per la Mediterrània, encara que aquesta previsió està condicionada a l’evolució dels patrons atmosfèrics durant les properes setmanes. Segons els seus models, tindrem una primavera calorosa amb presència de borrasques atlàntiques que podrien portar precipitacions en determinats moments.

Un hivern que ja va marcar la tendència

El context climàtic recent ens ajuda a entendre millor aquestes prediccions. L’hivern 2024-2025 que ha finalitzat ha estat el setè consecutiu més càlid del normal al nostre país, amb una temperatura mitjana de 7,8ºC, que representa 1,2ºC per sobre de la mitjana estacional segons el període de referència 1991-2020.

Malgrat que la temporada hivernal ha estat majoritàriament seca, les pluges registrades durant les últimes setmanes han contribuït significativament a incrementar les reserves hídriques als embassaments, alleujant la situació de sequera meteorològica tant a curt com a llarg termini que afectava diverses regions espanyoles.

Impacte en sectors clau de l’economia

Les previsions meteorològiques per a la primavera de 2025 no són una simple curiositat, sinó que tenen importants implicacions per a diversos sectors econòmics i socials. En l’àmbit agrícola, les temperatures més elevades i la incertesa respecte a les precipitacions obligaran els agricultors a estar especialment atents davant de possibles episodis de sequera o, al contrari, pluges torrencials que podrien afectar el desenvolupament normal dels cultius.

El sector turístic, un dels pilars fonamentals de l’economia espanyola, podria beneficiar-se d’un clima més càlid, especialment en destinacions costaneres, en atreure visitants tant nacionals com internacionals que busquen temperatures agradables. No obstant, aquest benefici a curt termini ha d’equilibrar-se amb una adequada planificació per garantir la sostenibilitat dels recursos hídrics i minimitzar els impactes mediambientals negatius.

Consells per afrontar una primavera més càlida

Davant de la previsió d’una primavera amb temperatures superiors a l’habitual, convé prendre certes precaucions per protegir-se adequadament. Els experts recomanen mantenir una hidratació constant, evitar l’exposició prolongada al sol durant les hores centrals del dia (entre les 12:00 i les 16:00) i utilitzar protecció solar apropiada fins i tot en dies aparentment ennuvolats.

També resulta aconsellable mantenir-se informat sobre les condicions meteorològiques a través de fonts oficials com l’AEMET i seguir les recomanacions de les autoritats en cas de fenòmens adversos, que encara que menys freqüents a la primavera, podrien presentar-se amb més intensitat a causa dels canvis en els patrons climàtics.

Què és un patró de temperatures per sobre de la mitjana ?

Quan els meteoròlegs parlen de temperatures per sobre de la mitjana, es refereixen a valors tèrmics que superen els registres històrics per a un període determinat. En el cas d’Espanya, aquests valors de referència es calculen utilitzant les dades de les últimes dècades (actualment el període 1991-2020). Aquesta tendència a l’alça en les temperatures no és un fenomen aïllat, sinó que s’emmarca en el context del canvi climàtic global que està alterant els patrons meteorològics tradicionals.

La persistència de primaveres més càlides durant set anys consecutius representa una evidència més d’aquestes alteracions climàtiques que, segons els experts, tendiran a intensificar-se en les pròximes dècades si no s’adopten mesures decidides per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a nivell mundial.

Com influeixen les temperatures primaverals en la flora i fauna?

L’augment de les temperatures durant la primavera té un impacte directe sobre els cicles biològics de plantes i animals. La floració més primerenca, l’alteració en els períodes de migració d’aus o els canvis en els cicles reproductius de nombroses espècies són algunes de les conseqüències més evidents. Aquests desajustos poden provocar desequilibris en els ecosistemes, afectant la biodiversitat i serveis ecosistèmics fonamentals com la pol·linització.

Es pot relacionar aquest patró amb el canvi climàtic?

Els científics coincideixen que la successió de primaveres més càlides del normal no pot atribuir-se a la variabilitat natural del clima, sinó que és una manifestació clara de l’escalfament global provocat per l’activitat humana. Segons l’últim informe del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), les temperatures mitjanes globals han augmentat aproximadament 1,1ºC des de l’era preindustrial, i aquest increment és encara més acusat en regions com la conca mediterrània, on s’ubica Espanya.

En definitiva, la primavera de 2025 es perfila com una estació més càlida de l’habitual, amb incertesa respecte a les precipitacions. Aquesta situació, que continuaria la tendència dels últims anys, reflecteix els efectes del canvi climàtic en el nostre entorn i planteja desafiaments importants per a diversos sectors econòmics i socials. L’adaptació a aquestes noves condicions i la implementació de mesures per mitigar el canvi climàtic es presenten com a tasques fonamentals per a les pròximes dècades.