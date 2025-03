Concentració el dia 26 de veterinaris lleidatans

Veterinaris lleidatans s’afegiran dimecres vinent a una mobilització convocada a tot Espanya per protestar després de la recent entrada en vigor d’alguns dels punts del Reial Decret 666/2023, que regula la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris. Aquesta nova mobilització consistirà en una concentració de dos hores, des de les 10.00 fins a les 12.00 hores, davant de la subdelegació del Govern a Lleida. Així mateix, pretenen reunir-se amb el subdelegat per entregar-li un document amb les seues reivindicacions.

Els professionals de la salut animal demanen llibertat de criteri clínic per ajustar els tractaments a cada animal segons l’evidència científica i exigeixen una reducció de la burocràcia que implica haver d’introduir la informació en una base de dades per a l’ús d’antibiòtics. El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, va destacar ahir que ja existeixen mecanismes per controlar l’ús d’aquests medicaments, que ja s’està fent, però en el cas de petits animals, com gossos o gats, no es podrà fer la dispensació des de les clíniques veterinàries. Així mateix, va assenyalar que la mobilització servirà per reivindicar la figura del veterinari com a professional sanitari i exigir la reducció de l’IVA, que està al 21%, a l’assenyalar que la “salut dels animals no és un luxe”.