Eclipsi parcial de Sol aquest dissabte: com i quan veure’l a Lleida

El dissabte 29 de març tindrem l’oportunitat de presenciar un dels fenòmens astronòmics més fascinants i esperats: un eclipsi de Sol. En aquesta ocasió, serà un eclipsi parcial, en què la Lluna ocultarà una part del disc solar. Aquest fenomen no serà total en cap lloc del planeta i es podrà observar parcialment en diferents regions del nord-est d’Amèrica, el nord-oest d’Àfrica i una gran part d’Europa.

Els eclipsis solars sempre desperten gran interès, ja que són espectacles únics i poc freqüents. Perquè es produeixi un eclipsi de Sol, cal que la Terra, la Lluna i el Sol s’alineïn gairebé a la perfecció, amb la Lluna interposant-se entre la Terra i el Sol. En la majoria dels casos, la Lluna no arriba a cobrir completament el disc solar, donant lloc a un eclipsi parcial. No obstant això, quan les seves mides aparents coincideixen, pot arribar a ocultar-lo totalment, provocant un eclipsi total. També existeix l’eclipsi anular, en què la Lluna queda alineada, però no cobreix completament el Sol, creant l’efecte d’un anell brillant.

L’indret del planeta on aquest eclipsi parcial serà més intens serà Akulivik, al nord del Quebec, on el Sol quedarà cobert aproximadament en un 90%. A mesura que ens desplacem cap a l’est, creuant l’Atlàntic, el percentatge de cobertura disminueix, situant-se al voltant del 25% a Catalunya. Això provocarà una reducció de la llum solar d’un 16%, la qual cosa no farà que es faci fosc, però sí que es notarà una lleugera disminució de la brillantor del Sol.

A Lleida, l’eclipsi començarà a les 10.59 (hora oficial) i s’allargarà fins a les 12.38. El punt de màxima cobertura es produirà a les 11.47, quan el Sol estarà ben alt, permetent una bona observació del fenomen.

És important recordar que mai no s’ha de mirar directament al Sol sense protecció, ja que pot causar danys irreversibles a la vista. Per gaudir de l’eclipsi amb seguretat, cal utilitzar filtres especials com les ulleres d’eclipsi o assistir a activitats organitzades per experts en observatoris i agrupacions astronòmiques.