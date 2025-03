L’AEMET confirma quan deixarà de ploure a Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciat oficialment quan començarà a remetre l’actual episodi de pluges que està afectant Lleida i gran part del territori espanyol. Segons les últimes previsions meteorològiques, el desplaçament de les baixes pressions cap al Golf de Gènova i l’entrada d’un sistema anticiclònic per l’oest peninsular començaran a estabilitzar gradualment l’atmosfera, encara que aquest canvi no serà immediat ni homogeni.

Després d’unes setmanes marcades per la inestabilitat atmosfèrica i precipitacions generalitzades, que han suposat un gir inesperat després d’un hivern anormalment càlid i sec, els models meteorològics apunten a una transició cap a condicions més estables. Aquest canvi arriba després que el gener i el febrer registressin temperatures per sobre de l’habitual, generant expectatives d’una primavera primerenca que finalment no s’ha materialitzat.

Aquest inici de la primavera meteorològica ha estat caracteritzat per una anomalia respecte a l’esperat, amb un predomini de sistemes de baixes pressions que han provocat precipitacions abundants en diverses zones del país. La situació ha obligat a posposar activitats a l’aire lliure i ha mantingut els paraigües com a element imprescindible durant les últimes setmanes.

Previsió detallada de l’ AEMET per als propers dies

Segons les previsions meteorològiques per als propers dies, la pluja a Lleida està començant a disminuir avui. Encara que la jornada ha començat amb precipitacions, s’espera que a mesura que avanci el dia les pluges vagin remetent. Durant les primeres hores del dia, les precipitacions podrien continuar de manera intermitent, però cap a la tarda, les pluges cessaran progressivament. Les temperatures oscil·laran entre els 3°C de mínima i els 14°C de màxima, amb cel parcialment ennuvolat i clar en algunes àrees. Al llarg de la jornada, el cel tendirà a eixorivir-se, permetent que el sol es faci més present.

Per a demà, 25 de març, s’espera que Lleida tingui un dia completament sec, amb cel serè o parcialment ennuvolat. Les temperatures augmentaran lleugerament, assolint els 17°C durant el dia, mentre que les mínimes seran al voltant dels 5°C. Serà una jornada tranquil·la i assolellada, ideal per disfrutar de l’aire lliure sense preocupació per les pluges.

El 26 i 27 de març també s’esperen dies sense precipitacions a Lleida. Les temperatures continuaran sent agradables, amb màximes que rondaran els 17°C i mínimes d’entre 5°C i 14°C. Aquests dies estaran caracteritzats per cel majorment desembarassat i bon temps, la qual cosa marcarà la tornada de condicions seques i agradables per a la regió.

En resum, la pluja a Lleida anirà cessant gradualment avui, i per als propers dies, s’esperen condicions més seques i assolellades, amb temperatures moderades que faran que la sensació tèrmica sigui agradable per a disfrutar de les activitats a l’aire lliure.

Per què ha estat tan plujós aquest inici de primavera?

El comportament anòmal del temps durant aquestes primeres setmanes de primavera respon a una configuració atmosfèrica caracteritzada per la presència de tàlvegs i depressions aïllades en nivells alts (DANA) sobre la península Ibèrica. Aquesta situació ha afavorit la inestabilitat i ha permès l’entrada de masses d’aire humit d’origen atlàntic, que en trobar-se amb aire més càlid propi d’aquesta època de l’any, ha generat condicions favorables per a les precipitacions.

Aquest contrast amb els mesos previs, excepcionalment secs i càlids, ha fet més notable la percepció d’inestabilitat. Tanmateix, des d’una perspectiva climatològica, les pluges primaverals són un fenomen habitual en la meteorologia espanyola, encara que aquest any s’han presentat amb especial intensitat i persistència.

Beneficis de les precipitacions per als embassaments

Malgrat les molèsties que les pluges continuades poden ocasionar, aquestes precipitacions estan resultant beneficioses per pal·liar la situació de sequera. Els embassaments, que a moltes zones presentaven nivells preocupantment baixos després d’un hivern sec, estan experimentant una recuperació parcial gràcies a aquestes aportacions hídriques.

La recàrrega d’aqüífers i embassaments suposa un alleujament per a les reserves hidràuliques de cara als mesos estivals, quan la demanda d’aigua s’incrementa tant per a consum humà com per a activitats agrícoles. No obstant, els experts assenyalen que serien necessaris diversos episodis de pluges abundants i sostingudes per revertir completament la situació de dèficit hídric acumulat en algunes conques hidrogràfiques.