Especialistes en nutrició assenyalen que aquests snacks nocturns acceleren el metabolisme mentre dorms

Quan parlem d’alimentació i metabolisme, la majoria de persones tendeix a centrar-se exclusivament en el que menja durant el dia. Hi ha la creença generalitzada que després de certa hora el metabolisme s’alenteix inevitablement, la qual cosa en porta molts a evitar menjar després de les 18:00 hores. Tanmateix, els especialistes en nutrició assenyalen que el que mengem abans de dormir pot exercir un paper fonamental en el nostre procés metabòlic nocturn.

Contrari al que se sol pensar, el sopar i les mossades prèvies al descans poden jugar un paper crucial per afavorir l’aprimament i accelerar el metabolisme durant la nit. La clau està en seleccionar aliments que donin suport a les funcions corporals durant el repòs, facilitin la digestió i mantinguin actiu el metabolisme mentre dormim. Un consum conscient de determinats aliments abans de ficar-se al llit pot produir efectes positius tant en el control del pes com en el benestar general.

Els experts recomanen centrar-se en aliments rics en fibra i proteïnes que poden ajudar a accelerar el metabolisme i contribuir a l’aprimament si es consumin abans d’anar al llit. No obstant, sempre és fonamental no excedir-se amb les quantitats i mantenir una dieta equilibrada i saludable durant tot el dia.

Opcions saludables per consumir abans de dormir quan estàs a dieta

A continuació, presentem alternatives nutritives que pots considerar com a snacks nocturns si estàs seguint un pla d’aprimament:

1. Iogurt grec: proteïnes i probiòtics per a l'organisme

El iogurt grec constitueix una excel·lent opció per prendre abans de dormir gràcies al seu elevat contingut en proteïnes d’alta qualitat. Aquestes proteïnes contribueixen a la construcció i reparació muscular durant la nit, mentre que els probiòtics presents afavoreixen la salut intestinal. A més, la seua aportació de calci resulta útil per regular el metabolisme i reduir els nivells de cortisol, l’hormona de l’estrès que pot dificultar la pèrdua de pes. És recomanable optar per iogurt grec desnatat i sense sucres afegits per obtenir aquests beneficis sense incorporar calories extra.

2. Alvocat: greixos saludables per a un metabolisme actiu

L’alvocat és considerat un superaliment que proporciona una bona quantitat de greixos saludables, fibra i antioxidants. Els greixos monoinsaturats que conté resulten útils per mantenir estable la glucèmia i millorar el metabolisme. Així mateix, l’alvocat aporta una quantitat significativa de magnesi, que exerceix un efecte calmant sobre l’organisme i pot millorar la qualitat del son, contribuint a un descans reparador. Consumir una petita porció abans de dormir pot afavorir el procés d’aprimament sense sobrecarregar el sistema digestiu.

3. Fruita seca: un mos nutritiu i saciant

La fruita seca, especialment ametlles, nous i avellanes, són riques en greixos saludables, fibra i proteïnes. Aquests nutrients treballen conjuntament per mantenir el metabolisme actiu durant la nit, ajudant a cremar calories fins i tot mentre dormim. Les ametlles, en particular, constitueixen una excel·lent font de magnesi, que afavoreix la relaxació muscular i pot millorar la qualitat del son. No obstant, és important no excedir-se en el seu consum, ja que la fruita seca és calòrica; una petita porció (aproximadament 30 grams) resulta suficient.

4. Mató: proteïnes d’absorció lenta per a una nit reparadora

El mató representa una font excel·lent de caseïna, una proteïna d’alliberament lent que proporciona al cos un subministrament constant d’aminoàcids durant la nit. Consumir mató abans de dormir ajuda a estimular la síntesi proteica muscular, accelerant el metabolisme. A més, la caseïna és coneguda per afavorir la sacietat, evitant la gana nocturna i prevenint les mossades anés d’hora que podrien obstaculitzar la pèrdua de pes. És un aliment que pot combinar-se fàcilment amb fruita seca o una petita quantitat de mel per afegir sabor sense excés de sucres.

5. Llavors de chía: font d’omega-3 i fibra

Les llavors de chía són riques en fibra, proteïnes i àcids grassos omega-3, que promouen el benestar cardiovascular i el bon funcionament del metabolisme. Aquestes llavors, que absorbeixen gran quantitat d’aigua, poden contribuir a generar una sensació de sacietat abans de ficar-se al llit. Les llavors de chía també són un excel·lent aliat per a la salut intestinal, ja que afavoreixen el trànsit i milloren la digestió. Una simple porció de llavors de chía, barrejada amb una cullerada de iogurt, pot ser una magnífica elecció per a un snack nutritiu previ al descans.

6. Infusió de llimó i gingebre: millora la digestió i estimula el metabolisme

Una infusió a base de llimó i gingebre constitueix una opció ideal per afavorir la digestió i accelerar el metabolisme abans de dormir. El gingebre és conegut per les seues propietats termogèniques, que estimulen la producció de calor al cos i ajuden a cremar més calories. A més, el gingebre pot millorar la digestió, reduir la inflor abdominal i contribuir a disminuir la inflamació. El llimó, ric en vitamina C, té efectes diürètics i afavoreix l’eliminació de toxines, mentre que la seua acidesa estimula el sistema digestiu. Prendre una tassa d’aquesta infusió abans de ficar-se al llit pot, per tant, potenciar el metabolisme i millorar la qualitat del son.

7. Pomes: riques en fibra i amb baix contingut calòric

Les pomes representen una excel·lent opció per a una mossada nocturna lleugera i nutritiva. Les fibres contingudes en la poma ajuden a mantenir estable la glucèmia, evitant pics d’insulina que podrien dificultar la pèrdua de pes. A més, les pomes són riques en pectina, un tipus de fibra que ajuda a reduir la gana i afavoreix la digestió. Menjar una poma abans de dormir pot, per tant, satisfer la gana sense sobrecarregar l’organisme amb calories excessives.

Per què l’alimentació nocturna influeix en el nostre metabolisme?

Contràriament a la creença popular, el metabolisme no s’atura durant la nit. De fet, mentre descansem, el nostre cos continua realitzant funcions vitals com la reparació cel·lular, la regeneració muscular i la regulació hormonal. Els aliments que consumim abans de dormir poden proporcionar els nutrients necessaris per optimitzar aquests processos.

Els estudis científics han demostrat que certs nutrients poden tenir un impacte positiu en el metabolisme nocturn. Per exemple, les proteïnes de digestió lenta, com les que es troben al iogurt grec o el mató, proporcionen un subministrament constant d’aminoàcids durant la nit, la qual cosa ajuda a mantenir la massa muscular i, per tant, a cremar més calories.

Així mateix, els aliments rics en triptòfan, un aminoàcid precursor de la melatonina (hormona del son), poden millorar la qualitat del descans. Un son reparador està directament relacionat amb un metabolisme eficient i una millor regulació de la gana durant l’endemà.

Quins aliments hem d’evitar abans de dormir?

Encara que hem vist opcions beneficioses per al consum nocturn, existeixen aliments que és preferible evitar abans de ficar-se al llit si volem afavorir el metabolisme i el descans:

- Aliments molt grassos o fregits: Poden causar indigestió i dificultar el son a causa de l’esforç digestiu que requereixen.

- Aliments amb alt contingut en sucres refinats: Provoquen pics de glucèmia que poden interferir amb la producció natural de melatonina.

- Begudes amb cafeïna: El cafè, te negre o refrescos amb cafeïna poden alterar el cicle del son fins i tot diverses hores després del seu consum.

- Alcohol: Encara que pot induir somnolència inicialment, l’alcohol disminueix la qualitat del son i pot interrompre les fases més reparadores.

És recomanable sopar tard quan es busca aprimar-se?

No és tant el moment del sopar el que influeix en l’augment de pes, sinó la quantitat i qualitat dels aliments que es consumeixen. L’ideal és sopar almenys 2-3 hores abans de ficar-se al llit per permetre una digestió adequada. Si per motius d’horari això no és possible, és preferible optar per un sopar lleuger, ric en proteïnes i vegetals, i baixa en carbohidrats refinats.

En el cas de sentir gana just abans de dormir, els snacks que hem esmentat anteriorment són opcions apropiades que no interferiran negativament amb el metabolisme ni amb la qualitat del son.