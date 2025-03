La tecnologia i el progrés només tenen sentit junts?

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

La segona edició del cicle Diàlegs va celebrar ahir la segona taula redona a l’Espai Orfeó de Lleida davant de més d’una seixantena d’assistents interessats a descobrir si la tecnologia és font de progrés, el gran interrogant que plantejava el debat.

La cita estava moderada per Joan Teixidó, gestor de l’ecosistema digital de SEGRE, i va comptar amb la participació d’Alicia Casals, enginyera industrial, doctora en Informàtica i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, i de Manel López, doctor en Història i professor d’Història Contemporània a la UdL.

Durant el col·loqui, Teixidó va plantejar qüestions com la simbiosi entre tecnologia i progrés, les disrupcions que pot comportar aquesta aliança o les ciutats del futur. “Al llarg de l’evolució humana hi ha hagut avenços tecnològics que van implicar un canvi en el nostre progrés com a societat, com quan passem de portar una vida nòmada a assentar-nos en un lloc i dedicar-nos a l’agricultura”, va apuntar Casals.

Per la seua part, López va assenyalar que “la tecnologia es troba en el cor del progrés en el significat més comunament acceptat d’aquest”, però que el seu impacte social pot ser “tant positiu com negatiu”, va dir.

Diàlegs, una iniciativa de l’IEC, la UdL, SEGRE i Orfeó Lleidatà, ha previst el seu últim debat el 8 d’abril.