Alpicat, Torà i la Pobla estrenen Aula d’Extensió

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

Alpicat, Torà i la Pobla de Segur són els últims municipis de la demarcació de Lleida que han estrenat les seues Aules d’Extensió Universitària (AEU), activitats acadèmiques dedicades a les persones grans. Representants de les noves associacions van firmar ahir el conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida, encarregada de tutelar la seua activitat. Amb aquestes últimes, ja són 33 les AEU actives a tot Lleida i acumulen un total de 7.500 inscrits. Cada any, no només augmenta el nombre d’associacions, sinó que les ja existents “creixen quant a participants i al volum d’activitats que programen”, va explicar ahir Màrius Bernadó, coordinador de les AEU i professor de la Universitat de Lleida. “Ens vam sorprendre molt gratament perquè a la de Torà ja hi ha 109 inscrits, xifra que representa el 10 % de la població del municipi,” va afirmar Bernadó. Fa dos setmanes, va celebrar la seua primera conferència a càrrec de la periodista Mònica Terribas (vegeu la pàgina 18). L’AEU d’Alpicat “va superar els 170 integrants en menys de tres setmanes des de la posada en marxa”, va afegir. Paral·lelament, segons Bernadó, està prevista la creació de noves AEU de cara al setembre, si bé no va poder especificar de quins municipis es tracta perquè “primer s’ha de constituir un equip de treball i el procediment encara no està consolidat”, va dir.