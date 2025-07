Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La localitat de Vinaixa inaugura avui una nova edició de la Fira de l’Oli i la Pedra, un esdeveniment referent a les Garrigues que destaca per la promoció de dos productes emblemàtics del territori: l’oli d’oliva verge extra i la pedra natural. El certamen, que s’estendrà durant tot el cap de setmana, ha incrementat la seua oferta fins assolir els 40 parades i expositors, superant les xifres de l’any anterior, i oferirà un ampli programa d’activitats culturals, gastronòmiques i familiars per a tots els públics.

Aquesta fira, que celebra els productes més representatius de la comarca, posa especial èmfasi en la valorització de la tècnica de la pedra seca, reconeguda com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Per a aquesta edició, els organitzadors han habilitat dos carpes diferenciades: una de destinada als menjars populars i una altra per als expositors. Complementant aquestes instal·lacions, el recinte firal comptarà amb una zona de 'food trucks' i una àrea especialment dissenyada per a l’entreteniment infantil. Les activitats començaran avui mateix amb una caminada nocturna pel centre històric de Vinaixa, donant inici oficial a un cap de setmana atapeït de propostes per a tots els gustos.

Programa complet d’activitats per a tots els públics

La inauguració oficial de la fira està programada per demà dissabte a les 10:30 hores, moment que marcarà l’inici d’un intens programa d’activitats. Una de les cites més esperades tindrà lloc a la plaça dels Arbres, on se celebrarà un àpat popular amb el plat tradicional 'cassola de tros', una recepta que forma part del patrimoni gastronòmic de la zona i que congrega cada any a nombrosos visitants.

Visitants de la Fira de Vinaixa comprant una garrafa d’oli de 5 litres al recinte. - MAGDALENA ALTISENT

Després del menjar, els assistents podran participar en una ruta guiada pels molins històrics de la localitat, durant la qual s’oferirà una degustació dels olis d’oliva verge extra produïts a Vinaixa. La jornada de dissabte també inclourà una demostració de la feina artesanal de la pedra a la plaça de la Font, on els artesans locals mostraran les tècniques tradicionals que han passat de generació en generació.

Per a diumenge, el programa contempla una altra cita gastronòmica destacada: una paella popular que reunirà veïns i visitants. A més, els amants del vi podran disfrutar d’un tast especial, complementant així l’oferta gastronòmica centrada en l’oli amb un altre producte fonamental de la cultura mediterrània.

Tallers i activitats culturals complementàries

Més enllà de les propostes gastronòmiques, la Fira de l’Oli i la Pedra de Vinaixa ha programat diverses activitats culturals que enriqueixen l’experiència dels visitants. Entre elles destaquen tallers d’elaboració de llums d’oli i centres decoratius amb fusta d’olivera, permetent als participants endinsar-se en el coneixement de les tècniques artesanals vinculades a la cultura oleícola de la regió.

Les exposicions també tindran un paper rellevant durant el certamen, mostrant diferents aspectes relacionats amb la producció d’oli i el treball de la pedra. Aquestes mostres permeten als visitants aprofundir en la història i les tradicions de Vinaixa, així com en la importància econòmica i cultural d’aquests dos productes per a la comarca de les Garrigues.

Especialment pensades per al públic familiar, s’han organitzat activitats relacionades amb el patrimoni local que busquen transmetre a les noves generacions la riquesa cultural del territori i els valors associats a la producció artesanal i sostenible.

La pedra seca, patrimoni reconegut per la UNESCO

Un dels principals atractius de la fira és la posada en valor de la tècnica de la pedra seca, un mètode constructiu tradicional reconegut com a Patrimoni Mundial per la UNESCO el 2018. Els voltants del municipi estan escatxigats de marges, cabanes i murs de pedra seca, estructures que han estat utilitzades durant segles pels agricultors per delimitar terrenys i refugiar-se de les inclemències del temps.

Aquesta tècnica, caracteritzada per la construcció d’estructures mitjançant la col·locació de pedres sense utilitzar morter o altres materials d’unió, representa una part fonamental del patrimoni cultural de Vinaixa i de la comarca de Les Garrigues.

Durant el certamen, els visitants podran conèixer de primera mà les característiques d’aquesta tècnica constructiva a través d’exposicions, demostracions i rutes guiades. Els artesans locals mostraran el procés de treball de la pedra i explicaran la importància històrica i paisatgística de les construccions realitzades amb aquest mètode, com murs, cabanes i altres estructures que formen part indissociable del paisatge rural de la zona.

L’oli d’oliva verge extra de l es Garrigues

L’altre gran protagonista de la fira és l’oli d’oliva verge extra, producte estrella de la comarca de les Garrigues i un dels més valorats de Catalunya. La zona compta amb la Denominació de Origen Protegida Les Garrigues, que garanteix la qualitat i l’origen d’un oli elaborat principalment amb la varietat arbequina, caracteritzada per produir un suc d’oliva afruitat, amb notes de poma i ametlla, i un equilibri perfecte entre l’amargor i el picant.

Durant el cap de setmana, els productors locals oferiran degustacions dels seus olis, permetent als visitants apreciar les diferents característiques organolèptiques i aprendre sobre els processos d’elaboració. A més, els expositors posaran a la venda els seus productes, brindant l’oportunitat d’adquirir olis de màxima qualitat directament dels productors.

Un nucli antic amb segles d’història

Un dels principals atractius de Vinaixa és el seu nucli antic, on es troben construccions emblemàtiques com l’església de Sant Joan Baptista, un temple d’origen romànic tardà que destaca per la seua imponent estructura i els seus detalls gòtics. Passejant pels seus carrers, els visitants poden admirar cases senyorials de pedra, algunes amb portals adovellats i elements escultòrics que reflecteixen el passat medieval del poble.

Les restes del castell de Vinaixa, situats en una zona elevada del municipi, ofereixen una vista panoràmica excepcional de l’entorn, permetent contemplar el característic paisatge de les Garrigues, amb els seus camps d’oliveres i les seues construccions de pedra seca.