Aïnsa, a Osca, una de les destinacions esmentades per Airbnb com a tendència.Viquipèdia

Encara que destinacions tradicionals com Sevilla o Màlaga continuen atraient un gran nombre de viatgers durant la Setmana Santa, la província d’Osca està guanyant protagonisme inesperat com una de les principals destinacions de tendència per a les vacances de 2025. Segons dades recents d’Airbnb, hi ha un creixent interès per les escapades rurals, amb més del 30% de les reserves per a aquestes dates provinents de famílies o grups que prioritzen allotjaments amb comoditats específiques com piscines i zones de barbacoa. Paral·lelament, s’observa un augment en les reserves d’estades superiors a sis nits, la qual cosa suggereix un canvi en els patrons vacacionals dels espanyols.

La Setmana Santa a Espanya representa molt més que una festivitat religiosa; constitueix el primer descans prolongat del calendari anual, la qual cosa la converteix en un període especialment anhelat. Per a 2025, aquestes vacances cauran a finals d’abril, coincidint amb un clima primaveral que afavorirà les activitats a l’aire lliure. En aquest context, molts viatgers estan optant per viatges que ofereixen una connexió més important amb la naturalesa i l’oportunitat de descobrir llocs menys massificats dins del territori nacional.

Jaime Rodríguez de Santiago, Director General per a Espanya i Portugal d'Airbnb Marketing Services S.L., confirma aquesta tendència: "Les destinacions rurals estan guanyant cada vegada més popularitat entre els viatgers espanyols. Un respir de desconnexió i temps de qualitat amb la família o en un grup d’amics, combinant naturalesa, cultura, activitats i gastronomia... en definitiva, explorant nous llocs. Una de cada tres reserves a Airbnb per a Setmana Santa és per a viatges familiars o en grup, la qual cosa suposa un augment de gairebé el 45% respecte al mateix període de l’any passat. A més, l’alternativa de treballar de manera remota i equilibrar el lleure amb la feina implica estades més llargues".

Osca : la destinació revelació que desafia els clàssics de Setmana Santa

L’ascens d’Osca com a destinació preferent per a la Setmana Santa de 2025 representa un canvi significatiu en les tendències turístiques nacionals. Aquesta província aragonesa, caracteritzada pels seus impressionants paisatges pirinencs i pobles medievals amb encant, capta l’atenció dels viatgers que busquen alternatives a les tradicionals, més saturades durant aquestes dates.

La regió ofereix una combinació ideal de naturalesa verge, patrimoni històric i activitats esportives a l’aire lliure que resulta particularment atractiva per als qui busquin escapar-se de la bullícia urbana. Localitats com Aïnsa, declarat Conjunt Historicoartístic, o enclavaments naturals com el Parc Nacional d’Ordesa i Monte Perdido, es presentin com a alternatives de gran valor per a unes vacances autèntiques i enriquidores.

Entre els allotjaments més destacats a la zona, segons Airbnb, figuren opcions com a Casa Oroel a Ara, o Casa Rural a Aïnsa, que exemplifiquen el tipus d’hostalatge que està guanyant popularitat: habitatges amb caràcter local, espaiosos i equipats per acollir grups o famílies.

Noves prioritats a l’elecció d’allotjament

L’anàlisi de les reserves per a Setmana Santa 2025 revela un canvi en les prioritats dels viatgers espanyols. Les comoditats específiques s’han convertit en factors decisius a l’hora de triar allotjament. Les piscines i zones de barbacoa figurin entre els filtres més utilitzats a la plataforma, la qual cosa reflecteix la importància que els usuaris atorguen a aquests espais per a la socialització i el gaudi compartit.

Aquest fenomen respon a una tendència més àmplia: el repte d’experiències autèntiques on l’allotjament no és simplement un lloc per pernoctar, sinó un espai central per a la convivència. Les llargues sobretaules, les tardes de relax al costat de la piscina o els sopars a l’aire lliure és converteixen en moments clau d’unes vacances on prima la reconnexió amb família i amics.

Casos com Villa El Fondo a La Vall d’Uixó (València) o El Nido del Cuco a Candeleda (Àvila) exemplifiquen perfectament aquest tipus d’allotjaments que, a més d’ubicacions privilegiades, ofereixen instal·lacions pensades per maximitzar l’experiència compartida.

L’auge de l'" slow travel " i les estades prolongades

Un dels canvis més significatius detectats en les tendències per a Setmana Santa 2025 és l’increment de gairebé un 20% en les reserves d'estades superiors a sis nits. Aquest fenomen està directament relacionat amb la major flexibilitat laboral de què gaudeixen molts espanyols gràcies al teletreball.

Segons dades actualitzades, aproximadament el 25% dels empleats a Espanya treballa en remot, amb un 7,6% fent-ho de forma habitual (més de la meitat dels dies feiners). Això significa que al voltant de 3,1 milions de persones—el 15% de la població activa— tenen la possibilitat de desenvolupar la seua activitat professional des de qualsevol ubicació amb connexió a internet.

Aquesta transformació del mercat laboral està redefinint els patrons de viatge. Els allotjaments com la Casa Rural a prop de Las Bardenas Reales a Saragossa o la Masia del S.XVII a Ullastret (Girona) s’adapten a aquesta nova realitat, oferint espais adequats tant per al descans com per a l’activitat professional.

Com influeix el clima primaveral en les tendències de viatge ?

La ubicació tardana de la Setmana Santa el 2025, prevista per a finals d’abril, suposa un avantatge addicional per als viatgers. El clima primaveral, amb temperatures més elevades i dies més llargs, amplia considerablement les possibilitats d’activitats a l’aire lliure, fet que afavoreix especialment destinacions com Osca, on l’entorn natural constitueix un dels seus principals atractius.

Els esports de muntanya, el senderisme, les rutes amb bicicleta o simplement les jornades de descans a l’aire lliure es converteixen en opcions molt atractives gràcies a aquestes condicions meteorològiques favorables. Aquesta circumstància contribueix a explicar el creixent interès per destinacions rurals que, en altres èpoques de l’any, podrien resultar menys accessibles o atractives a causa de les inclemències del temps.