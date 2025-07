Detecten les carències ensalut mental en el món rural

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El desconeixement del territori i la precarietat dels diferents serveis són dos de les principals barreres per a la recuperació de pacients de salut mental als entorns rurals. Així mateix ho afirma un estudi de Salut Mental Catalunya (SMC), que va ser presentat ahir, i que analitza informació de més de 140 persones entre pacients, familiars i professionals sanitaris de la demarcació de Lleida, les Terres de l’Ebre i la Catalunya central.

El document també ofereix propostes per fer front als diferents reptes com erradicar l’estigma, incrementar les ràtios de professionals i de serveis especialitzats, garantir un acompanyament integral i augmentar el finançament de projectes comunitaris. La majoria dels obstacles identificats giren entorn de l’accés a serveis socials i sanitaris de qualitat, la participació ciutadana i el suport social, l’entorn, la família i la perspectiva de gènere en les cures, l’estigma, les oportunitats d’estudis laborals i de lleure i el suport a l’habitatge.

En el cas de les comarques lleidatanes, el projecte s’ha centrat al Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, les Garrigues, l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Segarra, la Noguera i el Solsonès.

Per establir les bases i les condicions per formentar la salut mental al territori, la Coordinadora Salut Mental Terres de Lleida, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i Gestió de Serveis Sanitaris van firmar un conveni de col·laboració. La tècnica de la Coordinadora, Mercè Esteban, va considerar que suposa “un pas endavant” per impulsar iniciatives conjuntes.

En la mateixa línia, Montse Pàmies, directora de l’Hospital Sant Joan de Déu de Lleida, va assenyalar que “es posa la persona al centre per empoderar-la” i garantir una atenció adequada, mentre que el director dels Serveis de Salut Mental i Addiccions de l’hospital Santa Maria, Jordi Blanch, va defensar l’aposta per potenciar els recursos telemàtics per a determinades gestions.

Debats sobre el trauma en nens i joves amb 250 professionals

� La sala d’actes de l’hospital Sant Joan de Déu va acollir ahir la VII Jornades d’Educació Social i Salut Mental, titulades Ferides Invisibles.Comprendre i abordar el trauma en infants i joves, amb la participació de 80 persones de forma presencial i unes altres 170 en format telemàtic. La temàtica de la jornada d’aquest any es va centrar en el trauma i les seues conseqüències. En els últims anys, s’ha incrementat la investigació sobre les situacions traumàtiques que, sobretot en els primers anys de desenvolupament, poden afectar l’estructura final del cervell i la vida psíquica de les persones, i desencadenar o agreujar malalties mentals. L’acte va ser organitzat per educadors i educadores socials de l’àrea de salut mental infantil i juvenil de l’hospital i va comptar amb experts en la matèria.