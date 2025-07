Lleida prepara el gran pícnic

Preparatius per al pícnic d’avui al costat del riu Segre per promoure els productes de l’Horta.

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Lleida celebrarà avui un gran pícnic al marge esquerre del riu Segre per reivindicar els productes i productors de l’Horta, el cinturó agrari que envolta la ciutat, per celebrar el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia, que organitza Lleida Turisme. L’estrella serà una catxipanda popular, amb llonganissa i samfaina feta amb una tona de verdures de la zona. A més, es cuinaran 250 quilos de caragols i es podran tastar productes de quilòmetre zero com pera amb denominació d’origen, vins, cerveses i vermut artesans. El tret de sortida el donarà la cursa social dels West Runners Project, al migdia amb més de 100 participants.