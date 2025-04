Observació des de Ponent de l’eclipsi solar parcial

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

Molts van ser els lleidatans que no van perdre l’oportunitat ahir de disfrutar del primer eclipsi de sol de l’any. Per això, bona part van buscar localitzacions privilegiades, com el Parc Astronòmic del Montsec, a Àger, en el qual un centenar de persones van participar en les diferents visites organitzades per a l’ocasió.

Així mateix, la Societat Astronòmica de Lleida també va organitzar una activitat d’observació a Aspa, en la qual van participar una trentena de persones. Per poder apreciar l’eclipsi amb seguretat, es van fer servir diferents mètodes d’observació com ara telescopis solars, amb filtres, projeccions o un solarscope. També es van utilitzar ulleres homologades.

L’eclipsi parcial de sol es va poder veure entre les 10.59 i les 12.38, amb el moment àlgid a les 11.48 hores. Va ser el preludi del “Triplet ibèric”, un fenomen sense precedents de tres eclipsis solars consecutius que es podran observar a la península Ibèrica entre 2026 i 2028. El primer serà total i es produirà el 12 d’agost del 2026. El segon també serà total i tindrà lloc el 2 d’agost del 2027, i el tercer serà un eclipsi anular el 26 de gener del 2028.