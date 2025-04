La funció del mòbil que pots desactivar per minimitzar el risc d’estafes

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Bluetooth s’ha convertit en una eina imprescindible en l’ús diari dels nostres smartphones. Aquesta tecnologia sense fil ens permet connectar dispositius sense cables, des d’auriculars i altaveus fins sincronitzar el nostre telèfon amb el cotxe. Tanmateix, el que molts usuaris desconeixen és que mantenir aquesta funció activada constantment pot obrir la porta a ciberdelinqüents mitjançant una tècnica coneguda com a "bluesnarfing", que permet el robatori d’informació sensible sense que ens n’adonem.

El principal perill del bluesnarfing rau en la seua capacitat per sostreure dades confidencials com llistes de contactes, fotografies, vídeos, correus electrònics i, en casos més greus, contrasenyes o informació bancària. Els hackers poden utilitzar aquesta informació robada per suplantar identitats, cometre fraus o dur a terme altres activitats delictives que poden tenir conseqüències devastadores per a les víctimes. El més alarmant és que aquest tipus d’atacs solen passar desapercebuts fins que el mal ja està fet.

Aquesta tècnica d’atac cibernètic s’ha tornat especialment popular entre els delinqüents informàtics que operen en espais públics freqüentats com cafeteries, estacions de tren o aeroports, on nombrosos usuaris mantenen el Bluetooth dels seus dispositius activat sense ser conscients dels riscos que això comporta. La facilitat amb què es pot dur a terme i la discreció que ofereix fan del bluesnarfing una amenaça creixent per a la seguretat digital dels usuaris.

Què és exactament el bluesnarfing i com funciona?

El bluesnarfing és una tècnica d’atac cibernètic que aprofita les vulnerabilitats en la connectivitat Bluetooth per accedir sense autorització a la informació emmagatzemada en dispositius mòbils. A diferència d’altres tipus d’atacs, no requereix la instal·lació de software maliciós, sinó que explota les debilitats en la configuració de seguretat de la connexió Bluetooth.

Els ciberdelinqüents utilitzen dispositius especialitzats o aplicacions que els permeten detectar i infiltrar-se en smartphones amb Bluetooth actiu en un radi de fins 10 metres. Una vegada establerta la connexió no autoritzada, poden navegar pels arxius del dispositiu i extreure informació sense que el propietari rebi notificacions o alertes visibles, el que fa que aquest tipus d’atacs siguin particularment sigil·losos i efectius.

Segons experts en ciberseguretat, encara que els sistemes operatius mòbils moderns han implementat millores significatives en la seguretat Bluetooth, encara existeixen vulnerabilitats que poden ser explotades, especialment en dispositius que no estan actualitzats amb els últims pedaços de seguretat.

Mesures eficaces per protegir-se del bluesnarfing

La manera més directa i efectiva de prevenir el bluesnarfing és desactivar el Bluetooth quan no s’estigui utilitzant, especialment en trobar-se en llocs públics amb gran afluència de persones. Si el Bluetooth és apagat, els atacants no poden detectar el dispositiu ni intentar accedir-hi, eliminant per complet aquesta via d’atac.

Una altra recomanació fonamental és rebutjar totes les sol·licituds de connexió Bluetooth de fonts desconegudes. Encara que sembli una precaució bàsica, molts usuaris accepten aquestes peticions sense verificar el seu origen, facilitant inadvertidament l’accés als seus dispositius i dades personals.

Mantenir l’smartphone actualitzat amb les últimes versions del sistema operatiu i pedaços de seguretat és igualment crucial. Els fabricants constantment corregeixen vulnerabilitats detectades, per la qual cosa tenir el dispositiu al dia proporciona una capa addicional de protecció contra aquestes i altres amenaces cibernètiques.

Per als usuaris més preocupats per la seua seguretat, existeix també la possibilitat de configurar el telèfon en manera "no descubrible" quan s’utilitza el Bluetooth. Aquesta opció fa que el dispositiu sigui invisible per a altres equips que busquen connexions Bluetooth, reduint significativament el risc de ser objectiu d’un atac de bluesnarfing.

Per què els ciberdelinqüents elegeixen el bluesnarfing ?

El bluesnarfing resulta atractiu per als ciberdelinqüents per diversos motius. En primer lloc, és un mètode relativament discret que no requereix contacte físic amb el dispositiu de la víctima. A més, molts usuaris mantenen el Bluetooth activat constantment, ja sigui per comoditat o simplement per oblit, el que cregui un ampli camp de possibles objectius.

Un altre factor que fa popular aquesta tècnica és la valuosa informació que pot obtenir-se. Des de dades personals que poden vendre’s en la dark web fins informació bancària que permet cometre fraus directes, passant per fotografies comprometedores que podrien utilitzar-se per a extorsió. El potencial benefici per als delinqüents és considerable, mentre que el risc de detecció és relativament baix.

Els experts en ciberseguretat han observat un augment en els atacs de bluesnarfing en els últims anys, coincidint amb la dependència més gran de la societat dels dispositius mòbils per a tasques quotidianes com compres online, banca electrònica i emmagatzemament de documents personals.

Com saber si has estat víctima de bluesnarfing ?

Detectar si un dispositiu ha estat objecte d’un atac de bluesnarfing pot ser complicat a causa de la naturalesa sigil·losa d’aquesta tècnica. Tanmateix, existeixen alguns senyals que podrien indicar que el telèfon ha estat compromès:

Un consum inusualment alt de la bateria podria ser un indici, ja que la connexió Bluetooth no autoritzada consumeix recursos del dispositiu. També convé fer atenció a canvis inexplicables en la configuració del telèfon o l’aparició d’aplicacions desconegudes.

Si es detecten transaccions bancàries sospitoses o activitat inusual en els comptes personals, podria ser conseqüència d’un robatori de dades mitjançant bluesnarfing. En cas de sospitar que s’ha estat víctima d’aquest tipus d’atac, és recomanable canviar immediatament totes les contrasenyes, revisar els comptes bancaris i, si és necessari, posar-se en contacte amb les autoritats competents.