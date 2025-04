Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Comissió de Prevenció de Violències Sexuals de l'Alt Urgell ha llançat aquesta setmana una impactant campanya per alertar sobre l'accés anticipat dels menors a la pornografia i els riscos que això comporta per a la seva educació sexual. La iniciativa, que ha generat gran repercussió, es dirigeix tant a joves com a adults mitjançant vídeos i àudios que mostren situacions quotidianes amb un gir sorprenent per evidenciar la problemàtica.

Els materials audiovisuals, interpretats per l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell, es difonen a través de xarxes socials i es projectaran en centres educatius, xerrades i festes majors amb l'objectiu d'arribar al màxim públic possible. En un dels vídeos més comentats, s'observa una nena entrant a una fleca on demana "una polla de quart trempada" i "una fel·lació i dos parells de tetes", escenificant així la facilitat amb què els menors poden accedir a contingut sexual explícit a internet.

Missatges impactants per conscienciar

La campanya, titulada El porno és fake, utilitza exemples colpidors per generar reflexió. En un altre clip s'escolta: "Jan té 14 anys, li encanta l’esport, odia les mates, li agrada mirar violacions en grup i quedar amb els amics", combinant elements quotidians de l'adolescència amb comportaments alarmants normalitzats per l'exposició a la pornografia.

Els creadors de la iniciativa subratllen tres missatges essencials: el porno és actualment accessible per a tothom, és més present a la societat del que molts pensen i no reflecteix la realitat de les relacions sexuals. A més, la campanya fa una crida especial als pares i mares, advertint-los que no poden romandre passius davant aquest fenomen que afecta l'educació sexual dels seus fills.

Un problema creixent

L'accés prematur a continguts pornogràfics s'ha convertit en una preocupació destacada per a educadors i professionals de la salut, que alerten sobre com això pot distorsionar la percepció de les relacions íntimes i fomentar estereotips nocius. Amb aquesta campanya, l'Alt Urgell se suma a les iniciatives que busquen afrontar aquesta problemàtica des de l'educació i la sensibilització comunitària.