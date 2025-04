Llum verda al DNI que es pot portar al mòbil

Publicat per efe Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres aprova aquest dimarts el reial decret per a l’expedició del nou DNI que es podrà portar al mòbil, en una aplicació, i que requereix aquest pas perquè el document d’identitat en format digital tingui la mateixa validesa que el de format físic.

Aquest DNI digital és un primer pas que permetrà identificar-se en territori espanyol si no es porta el format físic, encara que de moment no servirà ni per viatjar ni tampoc per fer tràmits administratius, segons indiquen a EFE fonts policials.

El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, va avançar el mes d’octubre passat que aquest projecte s’estava ultimant i, en un comunicat, el Ministeri de l’Interior ha indicat que el DNI en format digital s’aprovarà demà en Consell de Ministres. El reial decret és necessari per poder posar en marxa les aplicacions que ja s’han desenvolupat.

Farà possible que a través d’una aplicació anomenada 'mi DNI' tenir accés a aquest document i acreditar-se davant d’un agent. Aquesta aplicació estarà connectada amb el sistema centralitzat d’expedició del DNI.