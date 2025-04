Les Botigues Museu de Salàs de Pallars incorporaran la recreació d’unes galeries comercials

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Salàs de Pallars era conegut per la fira de bestiar on acudien tractants i ramaders de tot el Pirineu, però des de fa uns anys també ho és per les botigues museu que recreen una desena d'espais d’època a partir de béns de consum quotidians. Ara l'historiador Cisco Farràs fa un pas més i treballa en la recreació d’unes galeries comercials en una de les eres que antigament van acollir animals. Una lona gegant a l'entrada mostra com serà el nou espai. La primera de les botigues, l'estudi fotogràfic Silvio Gordó, ha obert les portes recentment i la segona recrearà una sabateria. També s’ha reservat espai per a una perruqueria que obrirà més endavant. Així, quan el projecte estigui acabat, Salàs tindrà setze botigues museu.

El projecte proposa al visitant un recorregut per cent anys de vida quotidiana utilitzant com a vehicle el poder evocador d’uns escenaris, d’uns productes i d’unes imatges que ja formen part de l’imaginari col·lectiu.

A les botigues Ultramarinos i Coloniales, l’estanc, la barberia, la merceria i perfumeria, el quiosc, la impremta, la farmàcia, el cafè i la pastisseria, s’hi ha afegit recentment l’estudi fotogràfic.

L’estudi fotogràfic Silvio Gordó exposa tots els productes originals d’aquest estudi que hi havia a la Pobla de Segur. Els familiars de Gordó han cedit el material fotogràfic a l’historiador Cisco Farràs per poder-lo mostrar a Salàs.

Després d'estrenar l'estudi fotogràfic, Farràs, ànima de les botigues museu, ja treballa en la sabateria i té al cap recrear una perruqueria.

El visitant podrà conèixer el projecte de les galeries a través d'un mural gegant elaborat per l'artista Peter Alan Hull.

Per no oblidar la funció original de l’espai que acollirà la recreació de les Galeries Monsó, a la façana exterior hi ha un mural que recrea la fira de bestiar. I ja a l’interior, un segon mural recrea com seran les galeries un cop finalitzades. Ara compten amb la recreació d’una pastisseria i un estudi fotogràfic.

L’historiador Cisco Farràs, ha explicat que l’ambientació d’aquests espais s’aconsegueix a partir del mobiliari, de l’exposició dels productes més representatius de cada període i de l’exhibició de cartells i altres elements publicitaris.